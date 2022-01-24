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Краще за оригінал? Учасниця "Голосу країни" переспівала хіт "Гуси" (голосування)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 13:40
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Вчора пройшов перший ефір "сліпих прослуховувань" "Голосу країни". І після першого випуску активно обговорюють кавер на пісню Wellboy "Гуси", що викликав резонанс у Мережі.
Чиє виконання хіта "Гуси" вам подобається більше?
Чиє виконання хіта "Гуси" вам подобається більше? / Фото: Instagram

Ми розповідали вам, як минув перший ефір "Голосу країни", але окремо зупинимося на виступі учасниці Інеси Грицаєнко, яка дуже ефектно виконала пісню "Гуси" виконавця Wellboy. Наприкінці матеріалу пропонуємо вам проголосувати за те, чиє виконання вам подобається більше.

Інесса Грицаєнко – харизматична учасниця, яка давно мріє про велику сцену і самостійно, крок за кроком, йде до своєї великої мети.

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У рамках першого ефіру "сліпих прослуховувань" дівчина виконала головний український хіт 2021-го року "Гуси", розгорнувши до себе всі чотири крісла. Музичний супровід на саксофоні їй забезпечила її рідна сестра.

Інесса Грицаєнко з сестрою
Інесса Грицаєнко з сестрою / Фото: Instagram

В результаті Інесса пішла в команду до Наді Дорофєєвої.

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Звичайно, таке виконання захопило зіркових тренерів, а тепер і користувачів у Мережі.

Згадаймо, як хіт звучить у виконанні Wellboy.

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Із задоволенням пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

Також нагадаємо, в ефірі шоу захисник донецького аеропорту довів тренерів "Голосу країни" .

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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