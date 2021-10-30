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Просто шок! Хто ховався у масці Грифона в другому випуску гіпершоу Маска

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
30 жовтня, 23:19
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Цієї суботи глядачі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" побачили довгоочікуваний другий випуск та нових персонажів. Але найцікавіше – стало відомо, хто ховався за маскою Грифона
Хто зняв маску Грифона у другому випуску "Маски"
Хто зняв маску Грифона у другому випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Тиждень тому відбулася прем'єра другого сезону найзагадковішого та найзірковішого шоу країни "Маска". Після сьогоднішнього другого випуску у глядачів з'явилося ще більше запитань, тому що у проекті з'явилися ще сім нових персонажів.

Насправді, на одного менше – бо наприкінці випуску одній масці довелося розсекретити себе. Детективи шоу та глядачі проголосували таким чином, що зняти маску мав Грифон.

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Виявилося, що за цією маскою ховався воротар української футбольної збірної та клубу "Шахтар" Андрій П'ятов! Дивіться, як це було:

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Я справді ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть в караоке, – зізнався Андрій Пятов. – Це абсолютно новий для мене досвід. Але глибоко в душі я мріяв потрапити в таке грандіозне шоу, тим більше з такими чудовими людьми, мати можливість попрацювати з професіоналами. Ми, спортсмени, футболісти – дуже сором’язливі. Та участь у цьому проєкті допомогла мені розкритися.

Грифоном у шоу "Маска" виявився Андрій П'ятов
Грифоном у шоу "Маска" виявився Андрій П'ятов / Фото: телеканал "Україна"

Всього у другому сезоні шоу "Маска" 14 персонажів, яких мають розсекретити зіркові детективи. NK | Настя Каменських, Олег Вінник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

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А кого із загадкових учасників розсекретять глядачі у наступному ефірі? Дивіться другий сезон найзірковішого та загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна"!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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