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Мама Сердючки сама напросилася на участь у шоу Маска (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
29 жовтня, 13:47
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Інна Білоконь залишила гіпершоу "Маска" у першому випуску. Виявилося, що вона ховалася в костюмі Баяна, якого хотіли розсекретити більше за інших героїв проєкту
Мама Сердючки сама випросила участь у шоу "Маска"
Мама Сердючки сама випросила участь у шоу "Маска" / Фото: YouTube

Минулого тижня відбулася прем'єра другого сезону найзірковішого та найзагадковішого шоу "Маска" на телеканалі "Україна". У першому випуску маску зняв Баян і виявилося, що в костюмі ховалась Інна Білоконь, вона ж мама Вєрки Сердючки.

Інна зізналася після ефіру, що сама напросилася на участь у шоу! Вона уважно стежила за першим сезоном "Маски" і їй дуже хотілося приміряти на себе роль загадкового персонажа.

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Я напросилася сама, я смілива жінка, тому я раз і все, я залізла в цей баян і на цьому все скінчилося, – сказала артистка.

Мама Вєрки Сердючки ховалася за маскою Баяна
Мама Вєрки Сердючки ховалася за маскою Баяна / Фото: телеканал "Україна"

Інна не шкодує про своє рішення, хоч моментами їй було дуже важко. До останнього зірка не знала, який костюм для неї підготували.

Я думала, збожеволію. Це неможливо важко. Це дуже важко. Не раджу просто, – додала мама Сердючки.

Усі герої "Маски" обов'язково співають. Репертуар Білоконь підібрала видатний – пісню Алли Пугачової. Але найбільше Інну порадували версії детективів. Вона дуже сподівалася, що її відгадає улюблений чоловік в кепці та масці, але той пішов такими манівцями, що артистка ледь стримувалася в своєму Баяні, аби вмить його не скинути і показати хто є хто!

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На Андрюшу Данилка чекала, думала, що ж він говоритиме, ось просто цікаво... Але я була здивована, що він одразу дав таку версію – Поплавського. Ви знаєте, для мене це також приємно, – зізналася учасниця шоу "Маска".

Андрій Данилко, суддя гіпершоу "Маска"
Андрій Данилко, суддя гіпершоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

До речі, за лаштунками гіпершоу Андрій Данилко зізнався, що цього сезону не озвучуватиме свої версії, хто ховається під маскою.

Лаяли того разу: "Що ти відгадав у першій передачі дві маски, одразу сказав, потім було нецікаво". А що, мені мовчати? А принцип який? Що мені робити?... Ось так напишу "Алла Кудлай" і сидітиму. Чекатиму на шосту передачу, потім я скажу, щоб усім було цікавіше, – заявив Андрій Данилко.

Як пройшов перший випуск гіпершоу "Маска", дивіться у сюжеті:

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Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, о 21:00, на телеканалі "Україна"!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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