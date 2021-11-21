Маша Єфросиніна у шикарній сукні впала на коліна перед відомим актором: фото

У дванадцятому ефірі "Танців зі зірками" відбулося безліч кумедних моментів. Учасники, ведучі та судді вирішили більше не стримувати свої емоції, адже до фіналу залишилося нічого

Маша Єфросініна здивувала Ласточкіна своїми діями / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

У новому випуску танцювального шоу ведучою балкону була Маша Єфросініна. Вона так захопилася привітанням комедійного актора Ігоря Ласточкіна з ювілеєм, що не витримала і стала перед ним на коліна, вигукуючи побажання.

Іменинник, ювіляр, краса моїх очей, з вдень народження-я-я, – прокричала Маша Єфросініна Ігореві Ласточкіну.

Судді та ведучі вітали Ласточкіна з 35-річчям – вони обсипали його побажаннями та жартівливо заявляли про необхідність накрити стіл після ефіру. А коли він разом із учасниками – Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук, з якими танцював запальний джаз, піднявся на балкон, то телеведуча Маша Єфросініна і зовсім вирішила впасти перед ним на коліна і простягнути руки до його накладної лисині.

Реклама

Фото: Скріншот із "Танців зі зірками"

Ігор був приголомшений вчинком Єфросініною, але потім він лише посміявся з цієї ситуації і допоміг їй піднятися.

Як виявилося, Ласточкін, який переміг у "Танцях зі зірками 2018", настільки сумував за атмосферою шоу, що після запрошення взяти участь в одному з номерів півфіналу, не роздумуючи погодився та приступив до репетицій. Не завадило йому навіть власне свято – у коміка в день зйомок був день народження. Ігор приміряв на собі костюм Доктора Зло – йому зробили лисину і переодягнули і сріблясте вбрання.

Читайте також: