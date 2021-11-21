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Маша Єфросиніна у шикарній сукні впала на коліна перед відомим актором: фото

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
21 листопада, 23:07
В закладинки
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У дванадцятому ефірі "Танців зі зірками" відбулося безліч кумедних моментів. Учасники, ведучі та судді вирішили більше не стримувати свої емоції, адже до фіналу залишилося нічого
Маша Єфросініна здивувала Ласточкіна своїми діями
Маша Єфросініна здивувала Ласточкіна своїми діями / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

У новому випуску танцювального шоу ведучою балкону була Маша Єфросініна. Вона так захопилася привітанням комедійного актора Ігоря Ласточкіна з ювілеєм, що не витримала і стала перед ним на коліна, вигукуючи побажання.

Іменинник, ювіляр, краса моїх очей, з вдень народження-я-я, – прокричала Маша Єфросініна Ігореві Ласточкіну.

Судді та ведучі вітали Ласточкіна з 35-річчям – вони обсипали його побажаннями та жартівливо заявляли про необхідність накрити стіл після ефіру. А коли він разом із учасниками – Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук, з якими танцював запальний джаз, піднявся на балкон, то телеведуча Маша Єфросініна і зовсім вирішила впасти перед ним на коліна і простягнути руки до його накладної лисині.

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Фото: Скріншот із "Танців зі зірками"

Ігор був приголомшений вчинком Єфросініною, але потім він лише посміявся з цієї ситуації і допоміг їй піднятися.

Як виявилося, Ласточкін, який переміг у "Танцях зі зірками 2018", настільки сумував за атмосферою шоу, що після запрошення взяти участь в одному з номерів півфіналу, не роздумуючи погодився та приступив до репетицій. Не завадило йому навіть власне свято – у коміка в день зйомок був день народження. Ігор приміряв на собі костюм Доктора Зло – йому зробили лисину і переодягнули і сріблясте вбрання.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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