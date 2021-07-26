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Mila Nitich, Марія Бурмака та Анна Добриднєва: хто ще увійшов до п'ятої десятки суддів шоу Співають всі

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
26 липня, 11:36
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Вперше в історії українського телебачення вирішувати долі учасників будуть цілих 100 зірок. Завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому
Mila Nitich, Марія Бурмака та Анна Добриднєва стануть суддями шоу "Співають всі"
Mila Nitich, Марія Бурмака та Анна Добриднєва стануть суддями шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Менше місяця залишилося до прем'єри грандіозного шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна". 21 серпня глядачі познайомляться з талановитими вокалістами, які постануть перед самим народним журі країни – зоряної "сотнею" на чолі з капітаном Наталею Могилевською.

Телеканал "Україна" називає імена п'ятої десятки музичних експертів, які будуть оцінювати вміння учасників – це Марія Бурмака, Анна Добриднєва, KHAYAT, JULIK, Mila Nitich, Анатолій Матвійчук, Олег Машуковський, Markus Riva, Пальміра Фурман і Макс Гордєєв.

Марія Бурмака стане суддею шоу "Співають всі"
Марія Бурмака стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка, народна артистка України Марія Бурмака визнає, що для неї суддівство на шоу – дебют і вона раніше не була суддею талант-шоу.

Завжди співпереживаю людям, які виходять на сцену. Згадую себе, свою доньку, яка теж брала участь у талант-шоу, як вона тоді хвилювалася. Звертатиму увагу на харизму – звичайно, за умови, якщо учасник бере ноти і в нього є слух. У нього може не бути оперного вокалу, але якщо його спів розчулить серце, то це – артист.

Анна Добриднєва стане суддею шоу "Співають всі"
Анна Добриднєва стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка і автор пісень Анна Добриднєва також звертатиме увагу на харизматично сильних людей, здатних вийти на сцену і підкорити кожне зі 100 сердець, попри те, що склад журі – неймовірно різноманітний.

KHAYAT стане суддею шоу "Співають всі"
KHAYAT стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Таку думку поділяє її колега – співак і автор пісень KHAYAT:

Об'єктивність цього шоу набагато вища, ніж в подібних проєктах з меншою кількістю суддів, тому людина, яка прийде в "Співають всі!" випробувати свої сили, зможе зрозуміти, чи в правильному вона напрямку рухається.

JULIK стане суддею шоу "Співають всі"
JULIK стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Незважаючи на те, що у шоумена JULIK абсолютний слух, він говорить, що строго судити конкурсантів не буде, адже він дуже добра людина.

Навіть якщо є маленькі неточності вокалу або ж не "дотягують", мені, як людині з абсолютним слухом, дозволено закривати очі на це. Коли людина співає серцем і душею, коли потрапляє прямо "у ціль" – неможливо не натиснути на кнопку. Тим паче, коли це улюблені, давно усім відомі хіти".

Mila Nitich стане суддею шоу "Співають всі"
Mila Nitich стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачку Mila Nitich підкорило те, що вперше за історію українського шоу-бізнесу в одному місці зібралося стільки артистів. До того ж артистка відзначає, що, оцінюючи виступи учасників, зіркові експерти також мають можливість подивитися на себе з боку і зробити важливі висновки.

Анатолій Матвійчук стане суддею шоу "Співають всі"
Анатолій Матвійчук стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Народний артист України, співак, поет і композитор Анатолій Матвійчук зізнався, що насамперед звертатиме увагу саме на вокальні здібності конкурсантів.

Велике значення я віддаю дуже глибоким і поетична речам. Одне із – слово. Мені важливо, аби у пісні булу поезія, коли є певні образи, переосмисленя, метафори, коли відчувається сюжетність. Напевно, для сучасності це вже не головне.

За словами Анатолія, він також вимагає природності від учасників, адже не любить зайвого епатажу:

Як композитор і як вокаліст, я хочу звертати увагу на вокальні здібності конкурсанта, а не на його спущені штани або жест руками. Про це говорить преса, але можна такий "коричневий" піар вважати доцільним? Мені здається, ні.

Олег Машуковський стане суддею шоу "Співають всі"
Олег Машуковський стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось популярний блогер Олег Машуковський зізнається, що поважає класику, але хоче дати хід драйву і сучасності, адже не любить, коли стає нудно.

Я сам був просто глядачем 15 років, слухав одні і ті ж пісні, в ролі зіркового журі я хочу припинити цю монотонність. Харизма і вміння показати, проявити себе – це вже талант. Вокальні якості теж важливі, але саме наявність харизми – показник артистизму.

Markus Riva стане суддею шоу "Співають всі"
Markus Riva стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Гостя з-за кордону, співака Markus Riva, його колеги вже встигли охрестити "холодним латишем" – все через те, що він досить строго оцінює учасників. Маркус пояснює: оскільки це змагання вокалістів, він звертає увагу на голоси конкурсантів.

Furman Band стане суддею шоу "Співають всі"
Furman Band стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Солістка групи Furman Band Пальміра Фурман каже, що буде звертати особливу увагу на виконання, адже є педагогом по вокалу:

Тому що стосується виконання, то мене можна здивувати своєю унікальністю. Завжди цікаво дивитися не просто на талановитого вокаліста, а на такого артиста, в образі якого все гармонійно. Адже можна бути людиною з вулиці, але настільки обдарованою і настільки відповідати тому, про що співаєш, що під час виступу встануть всі судді.

Макс Гордєєв стане суддею шоу "Співають всі"
Макс Гордєєв стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співаючий екстрасенс Макс Гордєєв зазначає, що бути членом журі – це величезна відповідальність, адже перед зоряної "сотнею" стоїть дуже непросте завдання: дати людині шанс або забрати його. А своїм безпосереднім завданням у шоу "Співають всі!" він вважає відчути енергетику учасника, адже досить часто людей судять лише за зовнішнім виглядом, не розуміючи, що ховається у них всередині.

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу, поборотися за перемогу і грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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