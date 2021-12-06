"Можна навіть лизнути": Полякова приголомшила Данилка непристойною пропозицією

У сьомому випуску проекту Оля Полякова звернулася до свого сусіда за столом Андрія Данилка з дуже несподіваною пропозицією

Оля Полякова шокувала Андрія Данилка пікантною пропозицією / Фото: телеканал "Україна"

Новий випуск масштабного шоу, в якому розсекретили Порося, був сповнений загадок і таємниць, адже глядачі перенеслися до школи магії Гоґвортс з усім відомих книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера.

На початку випуску ведучий Володимир Остапчук вирішив роздати ролі зірковим детективам, зазначивши, що Андрій Данилко – білий маг у чорному та найнебезпечніший чаклун на шоу "Маска".

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Володимир Остапчук у сьомому випуску "Маски" / Фото: YouTube

А ось Оля Полякова, яка цього разу з’явилась у справді казковому образі – з голубим волоссям і в "ляльковій сукні", – сама презентувала себе.

Я сьогодні в образі ветеленської зефірки, тож побуду солодким маршмелоу в гарячому какао нашого шоу. На мене можна дивитися, мене можна торкатися і навіть лизнути, – заявила в ефірі телеканалу "Україна" Оля Полякова, нахилившись до свого колеги Андрія Данилка.

Оля Полякова у новому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Зірковий детектив не розгубився і став підігравати Олі, проте та пішла ще далі, шокувавши глядачів своїми словами.

Андрій Михайлович, ти можеш лизнути мене "везде, 18 мне уже", – процитувала суперзірка слова популярної пісні. – Але тільки лизнути, з’їсти я себе тут нікому не дам!

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу, о 21:00, на телеканалі "Україна".

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