Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

"Можна навіть лизнути": Полякова приголомшила Данилка непристойною пропозицією

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 17:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У сьомому випуску проекту Оля Полякова звернулася до свого сусіда за столом Андрія Данилка з дуже несподіваною пропозицією
Оля Полякова шокувала Андрія Данилка пікантною пропозицією
Оля Полякова шокувала Андрія Данилка пікантною пропозицією / Фото: телеканал "Україна"

Новий випуск масштабного шоу, в якому розсекретили Порося, був сповнений загадок і таємниць, адже глядачі перенеслися до школи магії Гоґвортс з усім відомих книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера.

На початку випуску ведучий Володимир Остапчук вирішив роздати ролі зірковим детективам, зазначивши, що Андрій Данилко – білий маг у чорному та найнебезпечніший чаклун на шоу "Маска".

Реклама

Володимир Остапчук у сьомому випуску "Маски"
Володимир Остапчук у сьомому випуску "Маски" / Фото: YouTube

А ось Оля Полякова, яка цього разу з’явилась у справді казковому образі – з голубим волоссям і в "ляльковій сукні", – сама презентувала себе.

Я сьогодні в образі ветеленської зефірки, тож побуду солодким маршмелоу в гарячому какао нашого шоу. На мене можна дивитися, мене можна торкатися і навіть лизнути, – заявила в ефірі телеканалу "Україна" Оля Полякова, нахилившись до свого колеги Андрія Данилка.

Оля Полякова у новому випуску шоу "Маска"
Оля Полякова у новому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Реклама

Зірковий детектив не розгубився і став підігравати Олі, проте та пішла ще далі, шокувавши глядачів своїми словами.

Андрій Михайлович, ти можеш лизнути мене "везде, 18 мне уже", – процитувала суперзірка слова популярної пісні. – Але тільки лизнути, з’їсти я себе тут нікому не дам!

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу, о 21:00, на телеканалі "Україна".

Ще новини на тему:

Реклама

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти