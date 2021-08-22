Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Кондратюк VS Ротару

Івлєєва та Елджей — все

Новий трек Джа

Зібров та Царик

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

На шоу "Співають всі!" обрали перших фіналістів

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 10:09
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Минулого вечора на телеканалі "Україна" показали перший випуск шоу "Співають всі!". Якщо ви пропустили ефір, дізнайтеся імена перших переможців в нашому матеріалі
Перші фіналісти шоу «Співають всі!»
Перші фіналісти шоу «Співають всі!» / Фото: пресслужба

У першому ефірі грандіозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" глядачі познайомилися із талановитими учасниками, серед яких були не тільки сольні виконавці, а й групи.

Реклама

Однак до фіналу потрапили лише двоє найкращих. Першим щасливчиком став 28-річний Валентин Мушинський з Луцька – учасник групи ONE LIGHT INSIDE.

На шоу "Співають всі!" він потрапив завдяки своєму колезі гітаристу, який заповнив за нього анкету. Валентин зізнався, що йому все одно, скільки балів він набере, головне – виступити з душею і щоб встала зіркова капітанка Наталя Могилевська, тому що його мама співачку дуже любить.

Валентин Мушинський на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба

Я з дитинства люблю музику, хоча мені нею не дуже давали займатись. Колись я виступав в одному гурті, з якого мене вигнали за те, що я не вмію співати. Це стало для мене переломним моментом, після чого я на рік закрився вдома, займався, співав, – розповів Валентин Мушинський.

Реклама

Для свого виступу в новому талант-шоу він обрав пісню Numb групи Linking Park. І не прогадав – судді віддали йому 93 бали, що стало кращим результатом першого випуску і дозволило Валентину потрапити до фіналу.

А ось за другу путівку довелося позмагатися 20-річному Олександру Круглому, який пише і продає пісні, а також солістці групи On i Ona Альоні Жігаревій.

Альона Жігарева на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба

Поява вокалістки відомого колективу в шоу викликало різні емоції серед учасників зіркової "сотні": співачка GROSU зазначила, що це несправедливо по відношенню до інших конкурсантів, а Ivan NAVI запросив Альону приєднатися до них на стіні.

У мене були двоякі відчуття. З одного боку, я розуміла, що з багатьма учасниками "сотні" знайома, з іншого – невідомо, як вони відреагують на те, що я прийшла брати участь в конкурсі, – сказала Олена Жігарева.

Реклама

Але її виконання пісні London Bridge з репертуару Fergie в музичній дуелі підтвердило, що Альона має право виступити в фіналі. За неї віддали свої голоси 90 експертів проекту.

Та чи вдасться цим учасникам знову вразити суддів у фіналі шоу? І хто стане їхніми суперниками на цьому шляху?

Дивіться грандіозне шоу "Співають всі!" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна". Також дивіться всі випуски проекту ексклюзивно на OLL.TV!

Наталя Могилевська, яка стала зірковою капітанкою шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Ріанна на шопінгу в продуктовому магазині
Концерт до Дня Незалежності
Зіброва не запросили через його характер
Ого!
Цитата дня

Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

Марія Бурмака співачка
Що ще розповіла Марія
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти