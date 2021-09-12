Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Топ кінострічок України

Осадчій - 38!

Успенська - у Києві?

Кіно у Венеції

Концерт Барських

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

На Танцях з зірками Анастасію Оруджову замінили іншою учасницею. Акторка отримала травму

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 вересня, 23:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Одна з учасниць проекту травмувала коліно під час підготовки до першого ефіру. Анастасія потрапила в лікарню, де їй зробили операцію
Анастасія Оруджова, Олександра Машлятіна
Анастасія Оруджова, Олександра Машлятіна / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Після операції на Анастасію Оруджову чекає довгий процес відновлення, який займе більше восьми місяців. Через це зірка "Жіночого кварталу" не зможе продовжити свою участь у "Танцях з зірками".

Мене прооперували. З коліном виявилося все набагато гірше, ніж ми всі думали, мені потрібна була термінова операція, – розповіла Оруджова.

Незважаючи на те, що перед першим випуском шоу у Анастасії Оруджової порвалася зв'язка, вона вийшла на паркет. Ось, як це було:

Реклама

Та продовжити танцювати Анастасія не зможе.

На жаль, я не можу повернутися, тому що моя реабілітація триватиме більше восьми місяців. Так що мої танці закінчуються. Моє серце розбите, – зізналася акторка.

За правилами шоу, учасницю можуть замінити кимось іншим. Анастасія попросила свою подругу і колегу виступати замість неї.

Реклама

Так, новою партнеркою Дениса Самсона стала Олександра Машлятіна.

Реклама

У нової пари в другому ефірі імунітет, а значить, Олександра і Денис застраховані від вильоту. Нагадаємо, що цього вечора на "Танцях з зірками" вперше голосують глядачі і вперше визначиться пара, яка покине шоу.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль
Українська прем'єра. "Носоріг" Олега Сенцова
Як пройшов показ
Всі обговорюють
Концерт Макса Барських в Києві
Що там було?
Бен Аффлек та Джей Ло на червоному хіднику у Венеції
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти