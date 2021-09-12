На Танцях з зірками Анастасію Оруджову замінили іншою учасницею. Акторка отримала травму

Одна з учасниць проекту травмувала коліно під час підготовки до першого ефіру. Анастасія потрапила в лікарню, де їй зробили операцію

Анастасія Оруджова, Олександра Машлятіна / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Після операції на Анастасію Оруджову чекає довгий процес відновлення, який займе більше восьми місяців. Через це зірка "Жіночого кварталу" не зможе продовжити свою участь у "Танцях з зірками".

Мене прооперували. З коліном виявилося все набагато гірше, ніж ми всі думали, мені потрібна була термінова операція, – розповіла Оруджова.

Незважаючи на те, що перед першим випуском шоу у Анастасії Оруджової порвалася зв'язка, вона вийшла на паркет. Ось, як це було:

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Та продовжити танцювати Анастасія не зможе.

На жаль, я не можу повернутися, тому що моя реабілітація триватиме більше восьми місяців. Так що мої танці закінчуються. Моє серце розбите, – зізналася акторка.

За правилами шоу, учасницю можуть замінити кимось іншим. Анастасія попросила свою подругу і колегу виступати замість неї.

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Так, новою партнеркою Дениса Самсона стала Олександра Машлятіна.

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У нової пари в другому ефірі імунітет, а значить, Олександра і Денис застраховані від вильоту. Нагадаємо, що цього вечора на "Танцях з зірками" вперше голосують глядачі і вперше визначиться пара, яка покине шоу.

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