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Наручники для Кухар і нова учасниця: як пройшов другий ефір Танців з зірками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 01:06
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Цієї неділі відбувся другий випуск танцювального шоу, який був присвячений коханню. Учасники не тільки представляли нові номери, а й ділилися відвертими історіями
Як пройшов другий випуск "Танців з зірками"
Як пройшов другий випуск "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Гостею "танців" у другому ефірі стала примадонна української естради Ірина Білик. У цей вечір вперше стартувало голосування в другому сезоні. У першому випуску жодна пара не покинула шоу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найдорожчий персонаж нового сезону найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна".

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Відкрили другий випуск "Танців з зірками" Олександра Зарицька та Юрій Мєшков. Судді були не дуже задоволені виступом пари і поставили Саші та Юрі 16 балів.

Румбу під трек Кузьми Скрябіна та Ірини Білик підготували Станіслав Горуна і Даніелла Преап. Їхній танець теж оцінили в 16 балів.

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Ліду Лі розкритикувала Катерина Кухар. А ось Влад Яма і Макс Чмерковський підтримали учасницю та її партнера Олексія Базель. Загальний бал пари – 19.

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Повільний фокстрот виконали Євгенія Власова і Макс Леонов. Зіркові судді похвалили пару і поставили високі оцінки, які в сумі складають 18 балів.

Наступними на паркет вийшли Артур Логай і Анна Кареліна . Пара отримує вищий бал за вечір – 21.

Квікстеп для другого ефіру підготували Дмитро Дікусар та Ольга Харлан і отримали свою порцію похвали від журі. Сьогоднішній бал пари – 17.

Джамала і Антон Нестерко виконали сальсу під хіт співачки "Крила". Незважаючи на впевненість Джа, зіркові судді розкритикували її танець, зазначивши, що їй не вистачило самостійності. Джамала і Антон заробили 17 балів.

Аутсайдери минулого ефіру Олексій Суровцев і Марія Колосова реабілітувалися у другому випуску, але тільки не в очах Катерини Кухар. В сумі у пари 12 балів.

Дмитро Каднай і Аліна Лі своїм танго зачарували зал і отримали найвищий бал – 21.

Анастасія Оруджова не вийшла у цей вечір на паркет, тому що отримала травму коліна. Пізніше з'ясувалося, що вона змушена покинути проєкт і замість неї буде танцювати Олександра Машлятіна. Перша оцінка Саші і Дениса Самсона – 15 балів.

Наступна пара – Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – заробили хороші відгуки від зіркових суддів і 16 балів.

Фагота і Катерину Тришину за сьогоднішній танець Катерина Кухар не похвалила, але зазначила, що вірить в цю пару. Їхня оцінка – 14 балів.

Джайв для другого ефіру підготували Яна Цибульська та Іван Люленов. Їхня оцінка від трійки суддів – 16 балів.

Melovin і Ліза Русина заробили цього вечора 13 балів. Така ж оцінка у пари була і в першому випуску.

Далі на проекті закрили лінії для глядацького голосування та оголосили пари, які набрали найменшу кількість голосів. Хто покинув "Танці з зірками" у другому випуску – дізнайтеся тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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