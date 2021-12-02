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Знайшли друг одного: колишніх учасників "Холостячки" запідозрили у романтичних стосунках

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 14:56
В закладинки
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Другий сезон проекту "Холостячка" продовжує дивувати шанувальників несподіваними поворотами сюжету навіть поза шоу. Нові відносини холостяків дуже цікавлять фанатів...особливо, якщо це їхні стосунки один з одним
Роман Васильєв та Вінченцо Дулепа разом на відпочинку в Єгипті
Роман Васильєв та Вінченцо Дулепа разом на відпочинку в Єгипті / Фото: instagram.com/vincenzo_dulepa

Вінченцо Дулепа і Роман Васильєв були одними з героїв другого сезону телепроекту, що найбільш запам'ятовуються, але їм не вдалося знайти шлях до серця Злати Огнєвіч. Вінченцо залишив шоу у шостому випуску, а Роман пішов слідом за ним на сьомій церемонії троянд.

За час перебування на проекті чоловікам вдалося роз'єднатися та подружитися. Після вильоту з "Холостячки" вони продовжили дружити і стали часто з'являтися в Instastories друг одного. Проте фанати стали підозрювати, що відносини між хлопцями можуть бути зовсім не дружніми, а романтичними.

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Чутки про свій несподіваний роман чоловіки підігріли спільним відпочинком у Єгипті. Відео з поїздки Роман та Вінченцо опублікували у своїх Instagram-акаунтах. На них хлопці весело проводять час у готелі та займаються активними видами спорту. Таке тепле відео з відпустки натякнуло фанатам на ідилію між Васильєвим та Дулепою.

Двозначним здалося і музичний супровід відео . Багато хто впевнений, що рядки "давай сыграем в любовь" з пісні Лілу45 "Вісім" явно були неспроста. Коментатори у ту ж мить висунули свої припущення щодо взаємин між чоловіками.

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  • "Романтика, нарешті кожен з вас знайшов свою пару! Ви підходите друг одному"
  • "Любов і голуби"
  • "Якщо мета проекту Холостячка – знайти кохання і побудувати стосунки, то це яскравий приклад її досягнення!"
  • "Давай зіграємо в кохання? Чи мені здалося?
  • "Ви знайшли один одного! Нащо Злата?"
Фото – instagram.com/vincenzo_dulepa

Вінченце Дулепа жартома вирішив відповісти на численні запити у коментарях і коротко написав під одним із них – "Нас розкусили".

Фото – instagram.com/vincenzo_dulepa

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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