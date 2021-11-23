Настя Каменських зізналася, як ласкаво називає Потапа

Запальний бунтар Котик в ефірі проекту "Маска" на каналі "Україна" звернувся до співачки з інтимним проханням. Невже під маскою чоловік артистки – популярний репер Потап?

Настя Каменських була у захваті від виступу Котика / Фото: пресслужба

Шоу-детектив "Маска" на телеканалі "Україна" не перестає дивувати цікавими відкриттями. У п'ятому випуску улюбленого шоу мільйонів "Маска" молодий рокер Котик виконав хіт "Вихідний" мегапопулярного DZIDZIO. Насолоджуючись запальним виступом, зірковий детектив проекту NK Настя Каменських звернулася до яскравого учасника.

Дуже класний виступ! Ти енергійний, чудово підробляєш голоси, особливо сьогодні DZIDZIO, – зауважила співачка.

Не втримався і сам Котик і попросив детектива здійснити його давню мрію:

Реклама

Було б класно, якби ти, Насте, виконала моє прохання. У реальному житті це неможливо, а от у шоу "Маска" можливо все! Будь ласка, почухай мене за вушками, – звернувся він до співачки.

Зіркові детективи припустили, що Котик – це Потап / Фото: телеканал "Україна"

Зіркові колеги співачки одразу зазначили, що Котик – це ніхто інший, як репер Потап. А Олег Винник навіть розповів деякі факти з особистого життя відомої пари – виявляється, Настя називає свого чоловіка "котиком". Однак вона запевнила, що це нічого не означає.

Я на Льошу говорю і хлопчик, і котик, і бусик, і мусик-пусик... як тільки не називаю його, – поділилася зірка в ефірі каналу "Україна".

А хто насправді ховається в образі запального Котика, стане відомо у нових випусках гіпершоу "Маска".

Реклама

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

Читайте також: