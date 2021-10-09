Невже переміг? Свечкоренко з Холостячки засвітився на концерті Злати Огнєвіч: фото

Український психолог, блогер і учасник романтичного реаліті "Холостячка" Роман Свечкоренко прийшов на концерти Злати Огнєвіч, який пройшов вчора ввечері, 8 жовтня

Роман Свечкоренко прийшов на концерт Злати Огнєвіч / Фото: Колаж: Сьогодні

У розпорядженні "Сьогодні" з'явилися кадри, які свідчать про те, що Роман, який розповів про сімейну драму,був вчора на концерті Злати в одному з клубів Києва.

Фанати проєкту відразу помітили учасника серед гостей. Він стояв далеко від основної публіки і намагався не привертати уваги до себе. За словами гостей концерту, Роман взагалі хотів залишитися непоміченим і навіть відмовлявся зробити з ним спільні фото.

Реклама

Роман Свечкоренко на концерті Злати Огнєвіч в Києві / Фото: Сьогодні

Варто зазначити, що блогер і психолог є фаворитом проєкту для багатьох його фанатів, і більше нікого з учасників на концерті не помітили, чому саме Рома виявився там, це залишається питанням.

Можливо, саме він став переможцем проєкту, або вони просто залишилися в дружніх стосунках зі Златою, і тепер Роман прийшов підтримати її на концерт.

Реклама

Роман Свечкоренко хотів залишитися непоміченим на концерті Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Що відомо про Романа Свечкоренка?

Роману 32 роки, він з Києва. Чотири роки займається психологією. Вважає себе фахівцем у сфері жіночого щастя і збирається зайняти місце Лубківського. Їздить в тури по містах, збирає зали, продає онлайн-курси і майстер-класи. Майже блогер-мільйонник – зараз на сторінку Романа в Instagram підписано понад 900 тисяч людей.

Був одружений 10 років, є дочка.

Реклама

Інші новини на тему: