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Невже переміг? Свечкоренко з Холостячки засвітився на концерті Злати Огнєвіч: фото

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
9 жовтня, 17:42
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Український психолог, блогер і учасник романтичного реаліті "Холостячка" Роман Свечкоренко прийшов на концерти Злати Огнєвіч, який пройшов вчора ввечері, 8 жовтня
Роман Свечкоренко прийшов на концерт Злати Огнєвіч
Роман Свечкоренко прийшов на концерт Злати Огнєвіч / Фото: Колаж: Сьогодні

У розпорядженні "Сьогодні" з'явилися кадри, які свідчать про те, що Роман, який розповів про сімейну драму,був вчора на концерті Злати в одному з клубів Києва.

Фанати проєкту відразу помітили учасника серед гостей. Він стояв далеко від основної публіки і намагався не привертати уваги до себе. За словами гостей концерту, Роман взагалі хотів залишитися непоміченим і навіть відмовлявся зробити з ним спільні фото.

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Роман Свечкоренко на концерті Злати Огнєвіч в Києві
Роман Свечкоренко на концерті Злати Огнєвіч в Києві / Фото: Сьогодні

Варто зазначити, що блогер і психолог є фаворитом проєкту для багатьох його фанатів, і більше нікого з учасників на концерті не помітили, чому саме Рома виявився там, це залишається питанням.

Можливо, саме він став переможцем проєкту, або вони просто залишилися в дружніх стосунках зі Златою, і тепер Роман прийшов підтримати її на концерт.

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Роман Свечкоренко хотів залишитися непоміченим на концерті Злати Огнєвіч
Роман Свечкоренко хотів залишитися непоміченим на концерті Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Що відомо про Романа Свечкоренка?

Роману 32 роки, він з Києва. Чотири роки займається психологією. Вважає себе фахівцем у сфері жіночого щастя і збирається зайняти місце Лубківського. Їздить в тури по містах, збирає зали, продає онлайн-курси і майстер-класи. Майже блогер-мільйонник – зараз на сторінку Романа в Instagram підписано понад 900 тисяч людей.

Був одружений 10 років, є дочка.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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