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NK у 7 випуску Маски дала по губах Поляковій: що сталося між детективами

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 грудня, 08:50
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На початку вчорашнього випуску гіпершоу "Маска" Полякова назвала NK "хвойдою". Відповідь Насті не змусила довго чекати
Оля Полякова назвала Настю Каменських "хвойдою"
Оля Полякова назвала Настю Каменських "хвойдою" / Фото: YouTube

За столом зіркових детективів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" завжди дуже весело. Часто NK, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO та Андрій Данилко жартують між собою, а не рідко й одне над одним.

Так, у сьомому випуску проєкту, коли Настя Каменських розповідала про своє вбрання, Оля Полякова дозволила собі колке висловлювання, назвавши NK "хвойдою".

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Демонструючи свій аутфіт Каменських, сказала: "Тут я такий серйозний детектив, а тут просто..." і в цей момент Полякова вставила те саме слово, вибухнувши сміхом. У відповідь Настя жартома дала по губах колезі.

Дивіться, як це було:

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Для сьомого ефіру гіпершоу Настя Каменських обрала атласну блакитну сукню із глибоким декольте. Співачка доповнила образ зеленим оверсайз-жакетом, накинутим лише на одне плече, аксесуарами, яскравим мейком та стильною зачіскою.

Образ NK для нового випуску шоу "Маска"
Образ NK для нового випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Минулого вечора на сцені "Маски" зійшлися всі 8 найсильніших учасників другого сезону. А ще глядачі побачили Норку, яку розсекретили відразу після її виступу. Дізнайтесь, яка зірка ховалась у костюмі звірка.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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