NK у 7 випуску Маски дала по губах Поляковій: що сталося між детективами

За столом зіркових детективів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" завжди дуже весело. Часто NK, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO та Андрій Данилко жартують між собою, а не рідко й одне над одним.
Так, у сьомому випуску проєкту, коли Настя Каменських розповідала про своє вбрання, Оля Полякова дозволила собі колке висловлювання, назвавши NK "хвойдою".
Демонструючи свій аутфіт Каменських, сказала: "Тут я такий серйозний детектив, а тут просто..." і в цей момент Полякова вставила те саме слово, вибухнувши сміхом. У відповідь Настя жартома дала по губах колезі.
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Дивіться, як це було:
Для сьомого ефіру гіпершоу Настя Каменських обрала атласну блакитну сукню із глибоким декольте. Співачка доповнила образ зеленим оверсайз-жакетом, накинутим лише на одне плече, аксесуарами, яскравим мейком та стильною зачіскою.
Минулого вечора на сцені "Маски" зійшлися всі 8 найсильніших учасників другого сезону. А ще глядачі побачили Норку, яку розсекретили відразу після її виступу. Дізнайтесь, яка зірка ховалась у костюмі звірка.
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