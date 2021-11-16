Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Новорічна Маска познайомить глядачів із новим героєм – королівським Пінгвіном

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 21:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
31 грудня канал "Україна" покаже новорічний випуск улюбленого шоу "Маска". На сцені грандіозного проєкту запалять із відомими хітами нові зимові персонажі
Дивіться "Новорічну Маску" 31 грудня
Дивіться "Новорічну Маску" 31 грудня

Відгадуватимуть героїв постійні детективи гіпершоу та популярні зірки – гості новорічного ефіру. Одна з нових неперевершених масок – Пінгвін. Які загадки він принесе із собою і чи легко глядачі упізнають особистість, що ховається під унікальною маскою?

Герой спантеличить усіх одразу, адже замість звичних підказок запропонує зірковим детективам тактильно вгадати факти про себе. Що так цікаво хотів зашифрувати таємничий гість?

Реклама

Обіцяю вам, я сьогодні прийду додому, відкрию Вікіпедію та вивчу всі факти, – пообіцяла Оля Полякова, познайомившись із підказками про святкового героя грандіозного шоу "Новорічна Маска".

Та й пісню Пінгвін вибрав епохальну – легендарний хіт "Айсберг" співачки Алли Пугачової зазвучить зовсім по-новому, тож питань у зіркових гостей стане ще більше.

Зірка, якій було надано можливість заспівати в костюмі, швидко та легко вжилась у роль, навіть попри певні нюанси костюма:

Комбінезон, у якому ви мене бачите, повністю сковує рухи. Наприклад, крокувати я можу по 10 см, а лапами неможливо взяти до рук жодного предмета. Але сподіваюся, що це не завадить моєму виступу залишитися у серцях глядачів назавжди, – розповідає про себе Пінгвін.

Герой новорічного випуску шоу "Маска" – королівський Пінгвін
Герой новорічного випуску шоу "Маска" – королівський Пінгвін

Реклама

Для того, щоб герой виглядав максимально яскраво та святково, дизайнери створили його з паєток, а ще обдарували шикарними бровами, характерними для королівських пінгвінів, та окулярами, зробленими власноруч. Крім того, Пінгвін має прозору сумку-бананку, в якій лежить купа новорічних подарунків: гірлянда, рукавички, м'яка іграшка імбирного чоловічка.

Які ще персонажі з'являться у грандіозному шоу "Новорічна Маска", глядачі дізнаються зовсім скоро. Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня на каналі "Україна"!

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти