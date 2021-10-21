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Новий персонаж шоу-детектива Маска Котик – справжній бунтар і рокер

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 жовтня, 22:01
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Уже в суботу о 21:00 канал "Україна" покаже перший випуск другого сезону шоу, в якому глядачі познайомляться відразу з сімома учасниками, серед яких яскравий бунтар – рокер Котик
В шоу "Маска" новий герой
В шоу "Маска" новий герой

Персонажі другого сезону найзагадковішого і найзірковішого шоу країни "Маска" просто вражають своєю різнобічністю і яскравістю. За словами художників по костюмах, на сцені проекту будуть знаходитися відразу два супермодника – меланхолійна Жирафа і невгамовний красень Котик. Цікаво те, що початкова ідея створення персонажа крутилася навколо теми рейву, тобто Котик ще той знавець вечірок і дискотек.

Наш Котик дуже стильний, це і пояснює його трендовий одяг. Спеціально для героя ми створили особливу флуоресцентну куртку модних кислотних кольорів, позаду якої намальована точна копія Котика, який полює на рибку. У нього модні широкі штани з стрічками, які нібито розписані ієрогліфами, але насправді ми зашифрували там різні зменшувально-пестливі клички котів нашою мовою, – поділилася художниця по костюмах гіпершоу "Маска" Леся Патока.

Котик – справжній модник і бунтар
Котик – справжній модник і бунтар

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Також у Котика є неймовірна кількість стильних і тематичних аксесуарів – срібні сережки у формі хрестів і рибки, чокер з шипами, а також мотоциклетні рукавички, які підкреслюють його унікальні залізні кігті. Їх майстри створювали власноруч за унікальною технологією. Але це не єдина особливість героя.

Він має найбільші очі з усіх персонажів другого сезону і найбільшу голову на проекті! Все це ми створювали самі. А ще Котик – це єдиний герой, хутро якого сформований вручну – його розписували три майстри, тобто це не принт. В середині маски є тіло, яке надає нашому герою масу в кілька разів більше самої зірки. І, що цікаво, це не заважає учаснику так круто танцювати і запалювати! Чесно скажу, створюючи маску, я й подумати не могла, що такий товстий котик може так круто рухатися, – розповіла художниця Леся Патока.

Дивіться продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня о 21:00 на каналі "Україна"!

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Марина Григоренко
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