Оля Цибульська, EL Кравчук та Masha Fokina: хто ще увійшов до третьої десятки суддею шоу Співають всі

В унікальному вокальному шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now компанії Banijay Rights учасників будуть оцінювати відразу 100 артистів. Телеканал "Україна" відкрив імена третьої десятки відомих особистостей, ними стали: Оля Цибульська, Lida Lee, Діма Коляденко, Ніна Матвієнко, Gena VITER, Петро Чорний, EL Кравчук, Masha Fokina, Жека Баяніст і Аркадій Войтюк.

Співак і шоумен Діма Коляденко запевняє: "Співають всі!" – це не просто талант-шоу, тому він з гордістю зайняв місце серед зоряної сотні:

Це дуже багате шоу, адже в залі знаходиться відразу 100 артистів, глядачі, дорогуща сцена, віджеінг, талановиті молоді виконавці та знайомі обличчя! Це абсолютна атмосфера свята! Звичайно, там, де Діма Коляденко – завжди гарний настрій і свято, але тут в 100 разів більше!

Заслужений артист України Петро Чорний буде не тільки оцінювати початківців виконавців, а й відкривати для себе молоді таланти. Артист переконаний – у нього з'явиться можливість побачити рівень майстерності молодих виконавців і щось відкрити для себе:

Сучасна молодь набагато сильніше інформаційно в музичному просторі, ніж це було 15 років тому.

І кожен із зоряної сотні має важливу місію – підтримати талановитих виконавців і дати їм можливість бути почутими. Це обіцяє і співачка Lida Lee .

У нас шалено талановита країна, приголомшливі артисти, вокалісти, які гідні перемоги. Тому нам дуже складно вибирати найкращих з найкращих. Я буду максимально лояльною і відкритою до всіх людей, які готові бігти до мрії, і обов'язково підтримаю їх.

Свою підтримку і корисні поради учасникам проєкту готова запропонувати і співачка Оля Цибульська :

Найкраща допомога в житті – це не давати рибу, а навчити користуватися вудкою. Обіцяю давати точні практичні поради учасникам, які можна реально втілювати в життя, а не розмазувати по ефіру. Я, на відміну від колег, не боюся конкуренції з боку "молодих артистів". Підказуватиму, як можу. Щоб шоу-бізнес здригався і боявся. Нові імена дихають у потилицю.

А ось відомий артист і продюсер Gena VITER очікує побачити на сцені справжніх артистів і знає, як розпізнати талант.

Для мене головним фактором будуть мурашки! Людина може навіть не потрапити в якісь ноти, але це не страшно, якщо вона співає душею. Я завжди реагую вухами і своєю шкірою.

Звичайно, не обійдеться без перчинки! Адже великій сотні догодити не просто – кожен артист має свою думку і смак. Так, співак, учасник команди "VIP Тернопіль", соліст мюзиклу "Нотр-Дам де Парі" (Україна) Аркадій Войтюк попереджає:

Це спорт. Якщо сьогодні ти не в формі, то вибач, віддаси місце тому, хто на коні. А наступного разу доведеться доводити, що ти конкурентоспроможний!

І кожен суддя виділить для себе найбільш виграшні сторони учасників. Наприклад, співак EL Кравчук насамперед зверне увагу на підготовку та інтонацію конкурсанта. За словами зіркового співака, хвилювання затьмарює відкритість артиста і розсіює важливі меседжі.

Поділяє думку зоряного колеги і співачка Masha Fokina.

Для мене головне – поведінка учасника на сцені. Я не люблю лицемірства. Артист навіть може не брати ноти, як це роблять відомі світові вокалісти, але він повинен бути щирим! Це чіпляє.

Деякі судді готові повністю підтримувати учасників, адже виступити перед сотнею зірок зможе далеко не кожен! Серед них і народна артистка України Ніна Матвієнко :

Я не суворий суддя і готова підтримати кожного. Мене можна підкорити тембром голосу, його висотою. Хочеться побажати кожному учаснику, щоб у нього була трохи самовпевненості. Вони готувалися, і кожен гідний, щоб йому сказали слова підтримки, навіть якщо його виступ був не ідеальним. Це буде хорошою мотивацією на майбутнє.

А співак, композитор і музичний продюсер Жека Баяніст навіть дав кілька цінних порад конкурсантам: "Найголовніше – залишатися собою! Не потрібно щось з себе корчити, тому що люди це відчують. А щирість – підкупає. І ще одне – не обов'язково брати відомою або вокально складною піснею. Адже головний секрет – навіть не вокал, а харизма. Людина може не співати – вона буде просто шепотіти, а всі сто суддей за неї проголосують!"

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше експертів піднялися і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які приєдналися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде за зоряним капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталкою Могилевською. Переможець проєкту отримає грошовий приз розміром півмільйона гривень.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час став відомим серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

