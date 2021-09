Оля Полякова буде оцінювати учасників шоу "Співають всі!"

У суботу, 11 вересня, о 21:00, глядачі телеканалу "Україна" побачать третій випуск масштабного талант-шоу "Співають всі!" Цього разу до "сотні" зіркових експертів приєднається популярна співачка Оля Полякова

Оля Полякова на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На знімальному майданчику каналу "Україна популярна співачка Оля Полякова розповіла, як буде оцінювати конкурсантів.

Бути суворим або поблажливим суддею – для неї таке питання навіть не стоїть, адже Оля сама пройшла нелегкий шлях до успіху.

Я з власного досвіду знаю, що таке артистичні невдачі, коли ти береш участь в десятках конкурсів і нічого не отримуєш. Знаю, що таке 15 років битися в двері шоу-бізнесу, якщо вони не відкриваються. Тому я не можу судити артистів строго , – зазначає Оля Полякова.

Реклама

Оля Полякова та Наталя Могилевська на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, співачка розкрила секрет всіх артистів. Так, часто незважаючи на зовнішню впевненість, в душі вони дуже вразливі, і їх легко поранити гострими коментарями.

Творчі люди дуже чутливі і емоційно нестабільні, обрізати їм крила дуже просто. У шоу "Співають всі!" я буду "добрим поліцейським", тому що вважаю, що кожному артистові потрібно дати шанс, а вже глядач вирішить, чи потрібен йому цей талант чи ні, – вважає артистка.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу. Два перших випуску шоу на каналі "Україна" вже подивилися 5 687 515 глядачів *, випуск, який глядачі побачили 28 серпня, став кращою програмою дня на українському ТБ **.

Реклама

Дивіться новий випуск грандіозного шоу "Співають всі!" в суботу, 11 вересня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Дивіться всі випуски шоу ексклюзивно на OLL.TV!

Детальніше про шоу:

Реклама

Інші новини про шоу: