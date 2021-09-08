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Оля Полякова буде оцінювати учасників шоу "Співають всі!"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 13:24
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У суботу, 11 вересня, о 21:00, глядачі телеканалу "Україна" побачать третій випуск масштабного талант-шоу "Співають всі!" Цього разу до "сотні" зіркових експертів приєднається популярна співачка Оля Полякова
Оля Полякова на шоу "Співають всі!"
Оля Полякова на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На знімальному майданчику каналу "Україна популярна співачка Оля Полякова розповіла, як буде оцінювати конкурсантів.

Бути суворим або поблажливим суддею – для неї таке питання навіть не стоїть, адже Оля сама пройшла нелегкий шлях до успіху.

Я з власного досвіду знаю, що таке артистичні невдачі, коли ти береш участь в десятках конкурсів і нічого не отримуєш. Знаю, що таке 15 років битися в двері шоу-бізнесу, якщо вони не відкриваються. Тому я не можу судити артистів строго , – зазначає Оля Полякова.

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Оля Полякова та Наталя Могилевська на шоу "Співають всі!"
Оля Полякова та Наталя Могилевська на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, співачка розкрила секрет всіх артистів. Так, часто незважаючи на зовнішню впевненість, в душі вони дуже вразливі, і їх легко поранити гострими коментарями.

Творчі люди дуже чутливі і емоційно нестабільні, обрізати їм крила дуже просто. У шоу "Співають всі!" я буду "добрим поліцейським", тому що вважаю, що кожному артистові потрібно дати шанс, а вже глядач вирішить, чи потрібен йому цей талант чи ні, – вважає артистка.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу. Два перших випуску шоу на каналі "Україна" вже подивилися 5 687 515 глядачів *, випуск, який глядачі побачили 28 серпня, став кращою програмою дня на українському ТБ **.

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Дивіться новий випуск грандіозного шоу "Співають всі!" в суботу, 11 вересня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Дивіться всі випуски шоу ексклюзивно на OLL.TV!

Детальніше про шоу:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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