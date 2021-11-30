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Оля Полякова обрала фаворитів другого сезону Маски (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 13:07
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Більшість випусків "Маски" вже позаду і цієї суботи вісім учасників, які залишилися не розсекреченими, вийдуть на сцену шоу
Оля Полякова назвала своїх фаворитів у гіпершоу "Маска"
Оля Полякова назвала своїх фаворитів у гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова із нетерпінням чекає новий ефір "Маски", щоб побачити виступи всіх героїв. Співачка переконана – учасники приберегли багато козирів у рукавах, аби ще більше вражати глядачів.

Та якщо у першому сезоні безперечним фаворитом для Полякової був мужній Носоріг, то цього разу їй дуже подобаються відразу декілька масок.

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Горила – одна з улюблених учасників Олі Полякової
Горила – одна з улюблених учасників Олі Полякової / Фото: телеканал "Україна"

Втім, зірковий детектив вважає, що за перемогу в гіпершоу "Маска" боротимуться саме вокалісти.

Це підтверджує перший сезон і досвід інших країн, – пояснює свою точку зору в інтерв’ю телеканалу "Україна" Оля Полякова. – Моя фаворитка по вокалу – Горила, та водночас мене найменше вразив цей образ. На другому місці для мене Скандал, а потім – Мухомор, у нього надзвичайно класний костюм. А ще дуже подобається Тигр, це така мужня і сильна маска. Але як би нам не подобалися всі ті круті костюми, мені здається, що виграє той, хто гарно співає".

Мухомор на сцені шоу "Маска"
Мухомор на сцені шоу "Маска" / Фото: пресслужба

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Та чи є серед улюбленців Олі переможець? Чи, можливо, хтось із них залишить шоу вже цієї суботи?

Скандал – загадковий учасник другого сезону "Маски"
Скандал – загадковий учасник другого сезону "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Дивіться сьомий випуск найзірковішого на українському телебаченні шоу "Маска" у суботу, 4 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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Нагадаємо, що у попередньому випуску "Маски" розсекретили одразу двох персонажів – Джмеля та спеціальну гостю, яку придумав маленький глядач гіпершоу – Пальчику.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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