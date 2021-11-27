Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

"Він мене не впізнав": Каменських розповіла про знайомство із Зібровим, коли їй було 5 років

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 15:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час нового епізоду гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських поринула в дитячі спогади і розповіла про свою першу зустріч із відомим співаком
Настя Каменських розповіла про знайомство з Павлом Зібровим
Настя Каменських розповіла про знайомство з Павлом Зібровим / Фото: телеканал "Україна"

У новому випуску суперпопулярного шоу-детектива "Маска", який вийде у суботу, 27 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна", розкриються цікаві факти із життя зіркових детективів.

Порося нарешті зізналося, чиїм ангелом-охоронцем воно є.

Реклама

Зараз буде тонкий натяк на товсті обставини. Настю, хіба те місце, що в тебе, як у Кім, так і не відчуло дбайливість моїх ніжних пір’ячок? Здається, ні, – сміючись розповів загадковий герой в ефірі телеканалу "Україна".

Порося на шоу "Маска"
Порося на шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Настя Каменських була вражена, почувши заяву Порося, і одразу запевнила, що це точно не її чоловік – репер Потап. Та хто ж ховається під маскою?

Олег Винник припустив, що це може бути хрещена мати NK | Насті Каменських – співачка Алла Кудлай. Підтримала його здогадку і Оля Полякова: "Я була біля Порося і відчула, що це дівчина".

Реклама

Це має бути людина, з якою ми добре знайомі. Єдиний, хто може бути – це Алла Кудлай, але вона така маленька – вона не витримала б такої гігантської конструкції, – зазначила NK | Настя Каменських.

Настя Каменських у новому ефірі гіпершоу "Маска"
Настя Каменських у новому ефірі гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Пізніше зірковий детектив запевнила всіх, що це не може бути її хрещена, а під маскою точно ховається чоловік. Вона також поділилася історією зі свого життя, пов'язаною з одним відомим виконавцем.

Послухайте мене. Коли мені було 5 чи 6 років, я поїхала на студію до Алли Кудлай, де познайомилась із Павлом Зібровим. А коли я вже стала відомою, зустріла його, проте він мене не впізнав. Я звернулась до нього: "Дядя Паша, це я, та маленька дівчинка, яка була на студії тітки Алли", – згадала Настя Каменських.

Чи розгадала артистка головну таємницю цього героя – стане відомо у нових випусках грандіозного шоу "Маска".

Реклама

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" в суботу, о 21:00, на телеканалі "Україна".

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти