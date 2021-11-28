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"Він просив у мене запальничку": Саша Зарицька вперше розповіла про зустріч із Андрієм Данилком

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
28 листопада, 09:06
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Учасниця гіпершоу "Маска" після шостого випуску зізналася, що Данилко сказав неправду про їхню випадкову зустріч у Києві
Олександра Зарицька розповіла про зустріч із Андрієм Данилком
Олександра Зарицька розповіла про зустріч із Андрієм Данилком / Фото: YouTube, facebook.com/kazka.band

Саша Зарицька приміряла на себе костюм Пальчики та виступила у шостому випуску найзагадковішого та найзірковішого шоу країни – "Маска".

Коли зіркові детективи намагалися відгадати, яка ж зірка ховається в цьому унікальному костюмі, Андрій Данилко запитав Пальчику – чи не просила вона у нього запальничку, коли вони зустрілися якось у Києві.

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Відповідь Пальчики одразу ж видала Зарицьку, про що пізніше сказав Андрій Данилко. Маску відгадали! Але після шоу вокалістка KAZKA розповіла, як все було насправді. Виявилося, що Данилко сказав не зовсім правду.

Це він просив у мене запальничку. Тоді ми вперше познайомилися, і він знав мене як новий проєкт Юри Нікітіна, і ми ніколи не бачилися. І я якось була на Хрещатику і побачила його біля свого будинку, я просто говорю йому: "Привіт, Андрію Михайловичу, я KAZKA"... ми дуже довго тоді розмовляли, це була наша перша зустріч, – розповіла Зарицька.

Дивіться, як Пальчика зняла маску у шостому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна":

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Минулого вечора проєкт залишили відразу дві маски, крім Пальчики, аутсайдером виявився Шміль. Який відомий актор ховався у цьому костюмі, ми розповідали тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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