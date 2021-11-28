"Він просив у мене запальничку": Саша Зарицька вперше розповіла про зустріч із Андрієм Данилком

Учасниця гіпершоу "Маска" після шостого випуску зізналася, що Данилко сказав неправду про їхню випадкову зустріч у Києві

Олександра Зарицька розповіла про зустріч із Андрієм Данилком / Фото: YouTube, facebook.com/kazka.band

Саша Зарицька приміряла на себе костюм Пальчики та виступила у шостому випуску найзагадковішого та найзірковішого шоу країни – "Маска".

Коли зіркові детективи намагалися відгадати, яка ж зірка ховається в цьому унікальному костюмі, Андрій Данилко запитав Пальчику – чи не просила вона у нього запальничку, коли вони зустрілися якось у Києві.

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Відповідь Пальчики одразу ж видала Зарицьку, про що пізніше сказав Андрій Данилко. Маску відгадали! Але після шоу вокалістка KAZKA розповіла, як все було насправді. Виявилося, що Данилко сказав не зовсім правду.

Це він просив у мене запальничку. Тоді ми вперше познайомилися, і він знав мене як новий проєкт Юри Нікітіна, і ми ніколи не бачилися. І я якось була на Хрещатику і побачила його біля свого будинку, я просто говорю йому: "Привіт, Андрію Михайловичу, я KAZKA"... ми дуже довго тоді розмовляли, це була наша перша зустріч, – розповіла Зарицька.

Дивіться, як Пальчика зняла маску у шостому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна":

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Минулого вечора проєкт залишили відразу дві маски, крім Пальчики, аутсайдером виявився Шміль. Який відомий актор ховався у цьому костюмі, ми розповідали тут.

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