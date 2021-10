Вона так хотіла до нас: Могилевська згадала, як Кондратюк не взяв Кароль співати в шоу

Капітан "сотні" талант-шоу "Співають всі!" Наталя Могилевська розповіла, що необхідно для того, щоб стати відомим артистом

Могилевська розповіла, як Кондратюк відмовив Кароль в участі у шоу / Фото: телеканал "Україна"

Цієї суботи, 16 жовтня, телеканал "Україна" покаже суперфінал грандіозного шоу "Співають всі!", де за головний приз – півмільйона гривень боротимуться найталановитіші вокалісти країни.

В останньому випуску проєкту на сцені з'явилася яскрава учасниця 29-річна Оксана Нікітіна, яка обрала пісню "Пошлю его на..." співачки Лоліти Мілявської. Однак, набравши 75 балів, була змушена відразу покинути шоу.

Я одразу зрозуміла, що ця пісня була вибрана вами неспроста, адже всередині був просто ком енергії, сліз, бажання, виклику. Так, я згодна з Настею Приходько, яка зазначила, що ви ще не стали так міцно на ноги для подібних композицій, проте той посил: "Я хочу стати на ноги! Я буду жінкою! Буду співачкою і доведу кожному, що я гідна такого життя". Моя порада вам – інколи треба спалити все! І повернутись, як фенікс – зробити те, чим ти пишатимешся і насолоджуватимешся, – прокоментувала виступ учасниці Наталя Могилевська.

А коли конкурсантка покинула велику сцену, зірка українського шоу-бізнесу пояснила свої слова і навіть порівняла учасницю зі співачкою Тіною Кароль:

Зараз вона схудне, повернеться до нас і підкорить кожного! А ви знали, що Тіну Кароль Ігор Кондратюк тричі не взяв у "Шанс"! А вона так хотіла до нас з Кузьмою у програму. І що зараз – схудла, виглядає ідеально – просто найсексуальніша жінка країни! Тобто перемога в конкурсах – це не завжди показник успіху, – розповіла Могилевська.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться фінал грандіозного талант-шоу "Співають всі!" у наступну суботу, 16 жовтня, о 21:00 на телеканалі "Україна". Також всі випуски доступні шоу ексклюзивно на OLL.TV!

