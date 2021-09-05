Партнеркою Фагота на Танцях з зірками стала його колишня кохана

Олег Михайлюта – один з учасників нового сезону танцювального шоу. Боротися за головний приз разом із ним буде Катерина Трішина

Партнеркою Фагота на "Танцях з зірками" стала його колишня дівчина / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта вже більше 10 років у стосунках із дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Пара не поспішає одружуватися. Музикант також виховує 11-річного сина Микиту від колишньої коханої, з якою розлучився ще до народження хлопчика.

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Нагадаємо, що раніше творці гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" показали нового персонажа – білого Тигра.

Фагот став учасником "Танці з зірками" в цьому році, а його партнеркою є Катерина Трішина. Цікаво, що обидва вже брали участь в танцювальному проекті 12 років тому, тоді ж у них зав'язалися романтичні стосунки.

Цього вечора Олег і Катя другими вийшли на паркет "танців" і заробили перші 17 балів.

Фагот і Катерина Трішина – Фокстрот – "Танці з зірками" 2021:

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Деякі учасники шоу, дізнавшись, що Фагота і Трішину раніше пов'язували романтичні стосунки, зазначили, що будуть спостерігати за розвитком їхніх стосунків не тільки як танцювальної пари.

Сам же артист не прокоментував цю заяву, а лише сказав, що в глибині душі зрадів партнерці, "тому що коннект нікуди не дівається" .

Катерина Трішина виявилася більш красномовною і навіть трохи провокаційною в своєму коментарі:

Мені здається, що ми дуже симпатичні разом. А там подивимося, як воно складеться.

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Нагадаємо, що в цьому році новою ведучою "Танці з зірками" стала Іванна Онуфрійчук. У мережі не дуже радісно відреагували на те, що вона тепер замість Тіни Кароль.

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