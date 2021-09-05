Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Цимбалюк у сукні

Дорослі дівчата

Новий герой "Маски"

Кіно у Венеції

Вийшов за дружину

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Партнеркою Фагота на Танцях з зірками стала його колишня кохана

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 22:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олег Михайлюта – один з учасників нового сезону танцювального шоу. Боротися за головний приз разом із ним буде Катерина Трішина
Партнеркою Фагота на "Танцях з зірками" стала його колишня дівчина
Партнеркою Фагота на "Танцях з зірками" стала його колишня дівчина / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта вже більше 10 років у стосунках із дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Пара не поспішає одружуватися. Музикант також виховує 11-річного сина Микиту від колишньої коханої, з якою розлучився ще до народження хлопчика.

Реклама

Нагадаємо, що раніше творці гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" показали нового персонажа – білого Тигра.

Фагот став учасником "Танці з зірками" в цьому році, а його партнеркою є Катерина Трішина. Цікаво, що обидва вже брали участь в танцювальному проекті 12 років тому, тоді ж у них зав'язалися романтичні стосунки.

Цього вечора Олег і Катя другими вийшли на паркет "танців" і заробили перші 17 балів.

Фагот і Катерина Трішина – Фокстрот – "Танці з зірками" 2021:

Реклама

Деякі учасники шоу, дізнавшись, що Фагота і Трішину раніше пов'язували романтичні стосунки, зазначили, що будуть спостерігати за розвитком їхніх стосунків не тільки як танцювальної пари.

Сам же артист не прокоментував цю заяву, а лише сказав, що в глибині душі зрадів партнерці, "тому що коннект нікуди не дівається" .

Катерина Трішина виявилася більш красномовною і навіть трохи провокаційною в своєму коментарі:

Мені здається, що ми дуже симпатичні разом. А там подивимося, як воно складеться.

Реклама

Нагадаємо, що в цьому році новою ведучою "Танці з зірками" стала Іванна Онуфрійчук. У мережі не дуже радісно відреагували на те, що вона тепер замість Тіни Кароль.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Відбулася прем'єра найепічнішої стрічки року - "Дюна"
Дізнатися більше
Актор Тарас Цимбалюк у новому фотосеті. Як вам?
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти