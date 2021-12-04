Пережив зраду, має доньку і любить екстрим: що відомо про переможця Холостячки-2 Андрія Задворного

Ось і добіг кінця другий сезон романтичного реаліті "Холостячка-2". За всі ці три місяці на проєкті саме Андрію Задворному вдалося підкорити серце Злати. Що ж відомо про обранця співачки?

Андрій Задворний став переможцем реаліті "Холостячка-2". / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Влітку Злата Огнєвіч ризикнула знайти свою долю і упродовж 12 тижнів вона таки знайшла "того єдиного і особливого". Як ми знаємо, дівчина ходила на побачення та ближче знайомилася з претендентами на її серце, борола свої страхи та відкривалась сама з іншого боку. І ось у фіналі "Холостячки" співачка промовила ті самі зворушливі слова "Я тебе кохаю" Андрію Задворному.

Що відомо про життя бізнесмена до проєкту, чим він займається та чому прийшов на "Холостячку-2" – читайте у нашому матеріалі.

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Андрій Задворний і Злата Огнєвіч. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Біографія Андрія Задворного

Чоловіку 32 роки, він народився у Латвії. Як відомо, його тато був військовим, а мама – музичним керівником. Згодом родина перебралася до України – у місто Світловодськ на Кіровоградщині. Обранець Злати після закінчення навчання у Національному юридичному університі ім. Ярослава Мудрого у Харкові переїхав до Києва. Як ми знаємо з минулих випусків шоу, його батьки залишилися жити у Світловодську, де Андрій є не частим гостем.

Батьки Андрія Задворного живуть у Кіровоградській області. / Фото: Скріншот з YouTube

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22-річним Задворний вирішив одружитися зі своєю коханою. Згодом у подружжя народилася мила донечка Кіра. Втім, цей шлюб виявився не міцним і пара розійшлася, коли дівчинці було лише півтора року. Причиною розлучення стало нібито те, що Андрій та дівчина різні: він любить активний відпочинок, а вона – обожнює проводити час вдома.

Відомо, що дівчина вдруге вийшла заміж та вже чекає на появу другої дитини. До речі, Задворний в добрих стосунках з колишньою та обожнює проводити час з донечкою.

Андрій Задворний має доньку Кіру. / Фото: пресс-служба СТБ

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Після шлюбу у Андрія була дворічні серйозні стосунки, у яких дівчина його зрадила і сама зізналась у скоєнному своєму бойфренду. Він так і не зміг їй дати другий шанс, тож пара розійшлась.

Робота Андрія Задворного

Відомо, що за освітою Андрій юрист, проте за фахом не працює, бо швидко розчарувався у цій професії. Згодом чоловік вирішив стати підприємцем – має власне виробництво дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10. Зараз їх продають в Україні та найближчих країнах, у планах Задворного охопити ринки Канади, США та Європи. Якщо точніше, то Андрій – управлінець, а всю роботу – дизайн, виробництво – виконують інші навчені люди.

Андрій Задворний має бізнес. / Фото: пресс-служба СТБ

До речі, на цю справу його надихнула шестирічна Кіра. Нагадаємо, що на початковому етапі проєкту "Холостячка" Андрій подарував Златі дерев'яний будиночок її мрії. Він зробив його своїми руками.

Хоббі Андрія Задворного

Переможець "Холостячки" обожнює подорожувати та знайомитись з людьми. Також він захоплюється парапланеризмом і малою авіацією, а ще баскетболом, тайським боксом і дайвінгом.

Андрій Задворний любить екстримальний відпочинок. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Зазначимо, що на проєкті у них з Огнєвіч були найекстремальніші побачення, які ви точно запам'ятали – політ на аерошуті та параплані і дайвінг.

Чому Андрій Завгородні пішов на "Холостячку"?

Раніше бізнесмен пояснював чому пішов на проєкт. І в пріоритеті у нього були вихід з зони комфорту та побувати у екстремальних умовах.

У моєму житті зараз просто ідеальний для цього момент. Я не занурений з головою у справи, у мене вже півтора роки немає стосунків, – казав обранець Злати.

Андрій Задворний став обранцем Злати Огнєвіч. / Фото: Скріншот з YouTube

Також, за словами Андрія, він хотів отримати новий цікавий досвід та опинитися за лаштунками шоу, побачити весь знімальний процес.

Для мене було важливо, що це екологічний проєкт, без трешу, де можна проявляти себе справжнього і в цьому є цінність, – пояснював герой проєкту.

Цікаво, що знайти кохання на шоу Андрій вважав скепсисом. За його словами, у закоханих має співпадати все: від симпатії до мрій про майбутнє.

Кохання – це диво, це збіг тисяч обставин, випадковостей, які роблять людей спочатку симпатичними один одному, потім цікавими, далі бажаними, з часом необхідними і, зрештою, незамінними один для одного, – пояснював чоловік.

Нагадаємо, 3 грудня на серце Злати Огнєвіч претендували троє чоловіків – Роман Свечкоренко (він покину проєкт в шостому випуску, однак в 11-му повернувся, – Ред.), Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Та зрештою героїня "Холостячки" зрозуміла, що її серце належить лише Андрію, якому вона сказала: "так".

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