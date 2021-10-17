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Переможцем Співають всі! став 16-річний одесит

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 жовтня, 09:59
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Вчора ввечері відбувся фінал грандіозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна". Перше місце здобув хлопець з Одеси – Муаяд Абдельрахім
Хто став переможцем "Співають всі!"
Хто став переможцем "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

У суперфіналі грандіозного вокального шоу "Співають всі!" наймасштабніше зіркове журі на чолі з Наталею Могилевською визначило ім'я переможця сезону. Головний приз проєкту – півмільйона гривень отримав талановитий хлопець з Одеси – Муаяд Абдельрахім.

Проєкт об'єднав 100 зірок, які протягом восьми тижнів обирали найталановитіших українців, гідних боротьби за 500 тисяч гривень. У фіналі глядачі побачили приголомшливі виступи 14-ти учасників.

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В фіналі випуску на сцені залишилося три найсильніших конкурсанти: 30-річна киянка ODARA, дружина відомого музиканта і композитора Євгена Хмари, 16-річний Муаяд Абдельрахім з Одеси і 39-річний бариста зі Львова Ескен Зова.

Муаяд Абдельрахім, Володимир Остапчук та Ескен Зова в фіналі шоу / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

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Учасники зійшлися в останньому вокальному двобої, після чого стало ясно – головний приз і почесне звання переможця першого сезону суперпопулярного шоу "Співають всі!" отримав талановитий юнак Муаяд Абдельрахім.

Я вдячний проєкту, адже він розкрив мене і мій потенціал. Я дуже щасливий і хочу висловити подяку кожній людині, яка мене підтримувала, – ділиться переможець шоу "Співають всі!" Муаяд Абдельрахім. – Перемога на шоу – це великий крок вперед і величезний поштовх. Чомусь я впевнений, що цей проєкт мені дуже допоможе в подальшому становленні. Зі свого боку, можу точно сказати – я буду працювати ще більше, буду намагатися і у жодному разі не залишу цю справу.

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Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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