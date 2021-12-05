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Поцілунки та скандали: як пройшов сьомий ефір шоу-детектива Маска

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 грудня, 00:53
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Дізнайтеся всі подробиці нового випуску найзагадковішого і найзірковішого проєкту країни, в якому цієї суботи розсекретили відразу двох персонажів
Подробиці сьомого випуску шоу "Маска"
Подробиці сьомого випуску шоу "Маска" / Фото: YouTube, instagram.com/maskaukrainetv

Цієї суботи на телеканалі "Україна" показали новий епізод гіпершоу "Маска", на який глядачі чекали цілий тиждень. На самому початку ефіру на сцену вийшла запрошена зірка у костюмі Норки і одразу ж висловила претензії до Андрія Данилка.

Після того як всі дізналися, що за зірка ховалась у дивовижній масці, вона поцілувалася з одним із зіркових детективів проєкту!

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Норка у сьомому ефірі шоу "Маска"
Норка у сьомому ефірі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Далі настала черга вже відомих героїв другого сезону. Перед глядачами та детективами з'явився Мухомор, який так сподобався Олі Поляковій. Співачка, до речі, припустила, що це може бути Артем Пивоваров.

Виступ Мухомора у сьомому випуску "Маски"
Виступ Мухомора у сьомому випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

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Наступною на сцену шоу-детектива вийшла Жирафа. Слава Камінська чи Jerry Heil? Детективи шоу мали багато запитань до цього персонажа, та відповіді їх тільки заплутали.

Жирафа в шоу "Маска"
Жирафа в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Котик своїми підказками також лише заплутав детективів шоу "Маска", хоч у них з'явилися нові варіанти щодо нього: Віктор Павлік, Ектор Хіменес-Браво та знову Артем Пивоваров.

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Котик у сьомому випуску "Маски"
Котик у сьомому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Далі виступив Робот, який, мабуть, залишається найнеоднозначнішим героєм цього сезону. Детективи "Маски" не можуть визначитися – чоловік чи жінка ховається у цьому образі.

Виступ Робота у шоу "Маска"
Виступ Робота у шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Настав час першого голосування, яке визначило першого претендента на виліт цієї суботи – Котика.

Горила наступною вийшла на сцену шоу-детектива "Маски" і цього разу, на думку зіркових експертів проєкту, співала не у весь голос. Раніше всі думали, що Горила – це Джамала, а тепер DZIDZIO припустив, що це може бути TAYANNA.

Виступ Горили у шоу "Маска"
Виступ Горили у шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Білий Тигр зворушив своїм номером та виконанням пісні "Журавлі" гурту The HARDKISS. Настя Каменських та Оля Полякова думають, що за маскою ховається актор.

Тигр у новому випуску шоу "Маска"
Тигр у новому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Cкандал під час свого виступу скоїла кілька вбивств. Героїня шоу також пішла зі сцени та залишила зірковим детективам чорну скриньку з підказкою, чим здивувала всіх присутніх у студії – там був портрет турецького султана із серіалу "Величне століття". Ксенія Мішина, Ані Лорак чи Ольга Сумська? Детективи "Маски" мають багато варіантів для цього персонажа шоу.

Скандал у новому випуску шоу "Маска"
Скандал у новому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Порося виконало в новому випуску шоу "Маска" пісню Сергія Бабкіна "Де би я". Детективи вирішили, що у цьому костюмі ховається ведучий. Звучали також версії, що це може бути Юрій Ткач, Михайло Поплавський та Дядя Жора.

Порося виступив у сьомому випуску "Маски"
Порося виступив у сьомому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Після другого голосування стало відомо, що до Котика у фінальному раунді приєднається Порося.

Порося та Котик пройшли у фінальний раунд шоу "Маска" / Скриншот з відео

Глядачі гіпершоу втрете проголосували за те, щоб саме Порося зняло маску. Яка зірка ховалась у цьому образі, дізнайтесь тут.

Дивіться найзагадковіше та найзірковіше шоу "Маска" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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