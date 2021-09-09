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Чому про Чапкіса не згадали в новому сезоні Танців з зірками – зізнання продюсера проєкту

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 11:34
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Багато глядачів здивувалися, чому в першому ефірі не згадали легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який не один сезон оцінював танцювальні навички зірок
Чому про Григорія Чапкіса не згадали в першому ефірі "Танців з зірками"
Чому про Григорія Чапкіса не згадали в першому ефірі "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Продюсер проєкту "Танці з зірками" Володимир Завадюк відповів на один з найпопулярніших питань після першого ефіру.

Нагадаємо, що телеканал "Україна" знімає другий сезон найзагадковішого шоу на українському ТБ – "Маска", і вже відомі перші три персонажа .

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У себе в Instagram він пояснив, що ніхто про Григорія Чапкіса не забув . Весь сезон проєкту присвячений хореографу, а також готується спеціальний ефір.

Ми присвячуємо Григорію Миколайовичу сезон і готуємо цілий ефір, натхненний його талантом. Для нас він легенда і символ шоу, – написав продюсер.

Нагадаємо, знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві 18 червня. Він пішов з життя 13 червня у віці 91 року.

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Син легендарного хореографа, Грег Чапкіс, який також займається танцями, пообіцяв, що з дітьми буде продовжувати справу свого батька.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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