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Чому у Злати Огнєвіч немає чоловіка та дітей – відповів батько співачки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
26 листопада, 22:29
В закладинки
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Фінал шоу "Холостячка-2" дуже близько, напруга зростає. У 11 випуску учасники проєкту знайомилися з батьками Злати Огнєвіч та встигли не лише відповісти на їхні запитання, а й поставити свої
Батько Злати Огнєвіч розповів, чому його дочка не має своєї сім'ї
Батько Злати Огнєвіч розповів, чому його дочка не має своєї сім'ї / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Колаж: Сьогодні

Під час спілкування з Максимом Тарапатою батько Злати Огнєвіч, Леонід Григорович, відверто висловив свою думку стосовно особистого життя своєї доньки.

Як каже батько співачки, у 35-річної Злати поки що немає чоловіка та дітей через те, що вона активно займається кар'єрою, а це не влаштовувало її минулих залицяльників.

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Головне – це її музична кар'єра. Був у неї серйозний хлопчик, навчався у Глієра (Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра – Ред.). Артистку в ній не бачив. Він бачив Злату більше як маму, що народжує дітей, що стоїть біля плити. Вона вирішила, що будуватиме кар'єру. Ще були, наскільки я знаю, відносно серйозні стосунки. У тому випадку чоловік не зрозумів, що в неї головне у житті, він хотів підкорити собі Злату, – поділився Леонід Григорович.

Скріншот: відео

Проте і сама Злата, і її родичі запевняють, що зараз Злата повністю готова до сім'ї та дітей і дуже хоче цього.

Раніше Злата Огнєвіч неодноразово зізнавалася, що перебувала у різних стосунках, зокрема в тих, де був присутній аб'юз з боку чоловіка. На шоу "Холостячка-2" Злата сподівається збудувати реальні стосунки і в майбутньому створити сім'ю.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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