Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Полякова пригрозила Дорофєєвій замкнути її у гримерці (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 00:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зіркові тренерки нового сезону "Голосу країни" ледь не посварилися через учасницю
Оля Полякова розлютилася на Надю Дорофєєву через учасницю "Голосу країни"
Оля Полякова розлютилася на Надю Дорофєєву через учасницю "Голосу країни" / Фото: YouTube

З початком сліпих прослуховувань на "Голосі країни" 2022 зіркові тренери змушені боротися за найкращих вокалістів, які приходять випробувати свої сили.

Так, у першому випуску 12-го сезону вокального проєкту виступила 22-річна Інесса Грицаєнко, яка представила незвичайну версію хіта "Гуси". Дівчина настільки вразила своїм номером, що до неї розвернулися всі чотири крісла.

Реклама

Нагадаємо, цьогорічними тренерами шоу стали Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап. Дивіться виступ Інеси Грицаєнко у шоу "Голос країни":

Інеса не довго думала та обрала команду DOROFEEVA, чий підопічний став переможцем шоу минулого року. Надя дуже зраділа рішенню дівчини, на відміну від Олі Полякової – співачка заявила, що закриє суперницю у гримерці.

Реклама

Я наступного разу прикрию шваброю твою гримерку, – звернулася до Дорофєєвої Полякова.

За підсумками першого випуску сліпих прослуховувань, у команді Олі Полякової двоє учасників, у Наді Дорофєєвої – троє, у Святослава Вакарчука – двоє та у Потапа – один.

У шоу "Голос країни" також з'явилося п'яте крісло, яке зайняли Олександра Зарицька та Андрій Мацола. За новими правилами вони можуть дати другий шанс учаснику, якого не обрали тренери шоу.

Раніше ми розповідали, що захисник донецького аеропорту довів тренерів "Голосу країни" до сліз та потрапив до команди Полякової.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
23 січня. Руслан Пономарьов. 20 років тому 18-річний юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти