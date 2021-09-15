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Полякова зізналася, чи є каблучка на безіменному пальці у Винника

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 15:41
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Зоряні експерти в ефірі вокального шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" діляться вражаючими подробицями як свого життя, так і своїх колег
Оля Полякова проговорилася про особисте життя Олега Винника
Оля Полякова проговорилася про особисте життя Олега Винника / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Одним з учасників третього випуску шоу "Співають всі!" став 32-річний Роман Мілян зі Львова. Для свого виступу чоловік вибрав суперхіт Віктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", проте не всім експертам сподобалося це виконання.

Якби я, як продюсер, вибирала, я б точно сказала, що він сподобається дівчатам. Нам всім подобається, але ми всі сидимо, бо пісня не конкурсна. Він не піднімає, – сказала Наталія Могилевська

Роман Мілян на шоу "Співають всі!"
Роман Мілян на шоу "Співають всі!" / Фото: Скріншот з YouTube

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В результаті Роман набрав лише 42 бали . Сам Віктор Павлик віддав свій голос за учасника , але зазначив, що все-таки йому чогось не вистачило в цьому виконанні, після чого продемонстрував майстер-клас, як слід співати цю композицію. Також вирішила дати пораду конкурсанту, але вже більш особистого характеру, співачка Оля Полякова.

Оля Полякова на шоу "Співають всі!"
Оля Полякова на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба

На сцені каблучка потрібно знімати – беріть приклад з Винника, – несподівано заявила Оля Полякова.

До речі, про особисте життя Олега Винника невідомо майже нічого , адже артист не коментує свій сімейний стан в інтерв'ю.

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Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться виступ Романа Міляна на "Співають всі!":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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