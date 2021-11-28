Полякова зізналася у коханні Jerry Heil, а NK знайшла голі фото Данилка: найцікавіше з шостого випуску Маски

Розпочався шостий випуск найзагадковішого шоу країни з виступу VIP-гості Пальчики. Цього персонажа вигадав юний глядач проєкту – Єлисей, якого запросили до студії, познайомитися з маскою.
Пальчика відразу після запального номера розсекретила себе, а яка зірка ховалася за цією маскою – ми розповідали та показували тут.
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Далі глядачів та зіркових детективів "Маски" зворушила мелодійним виконанням Горила. Напевно, всі глядачі гіпершоу упевнені, що за цією маскою ховається співачка Джамала. Її голос неможливо не впізнати. Хоча у соцмережах пишуть, що це може бути і Гайтана.
Далі у шостому випуску шоу-детектива "Маска" виступив Джміль. Думки щодо цього персонажа у Олега Винника, NK, DZIDZIO та Олі Полякової розійшлися, а ось Андрій Данилко сказав, що знає, хто ховається в костюмі Джмеля, але нікому не каже.
Зірковим детективам та глядачам студії довелося обирати між Горилою та Джмелем. За підсумками голосування у зоні ризику опинився останній.
Другу частину шоу "Маска" відкрив Мухомор ліричним треком. Андрій Данилко знову заявив, що знає хто це, але з колегами вирішив не ділитися. Тим часом NK та Полякова вважають, що Мухомором може бути Позитив чи Діма Коляденко.
Хто ж такий Тигр – детективи "Маски" сперечаються вже не перший випуск. Їхні версії: Іво Бобул, Фагот, Тарас Цимбалюк, Єгор Крутоголов, а ще Сергій Бабкін.
Загадковий Скандал засипав зіркових детективів підказками і ще більше їх заплутав. Хоча DZIDZIO упевнений – це Слава Камінська. Оля Полякова думає, що за маскою Скандала ховається MARUV.
Настав час другого голосування, яке визначило ще одного претендента на виліт із шоу. Не пощастило Скандалу і цей герой приєднався до Джмеля для фінального, третього голосування У ньому беруть участь лише глядачі шоу "Маска".
Так, цієї суботи, другий сезон проекту "Маска" на телеканалі "Україна" залишив Джміль. Хто був у цій масці - дізнайтеся тут.
Дивіться найзагадковіше та найзірковіше шоу "Маска" по суботах, о 21:00, на телеканалі "Україна".
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