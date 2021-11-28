Полякова зізналася у коханні Jerry Heil, а NK знайшла голі фото Данилка: найцікавіше з шостого випуску Маски

Дізнайтеся, хто покинув шоу цієї суботи і яка зірка ховалася за однією з фантастичних масок проєкту

Як пройшов шостий випуск шоу "Маска" / Фото: YouTube

Розпочався шостий випуск найзагадковішого шоу країни з виступу VIP-гості Пальчики. Цього персонажа вигадав юний глядач проєкту – Єлисей, якого запросили до студії, познайомитися з маскою.

Пальчика відразу після запального номера розсекретила себе, а яка зірка ховалася за цією маскою – ми розповідали та показували тут.

Реклама

Пальчика вперше з'явилася на шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Далі глядачів та зіркових детективів "Маски" зворушила мелодійним виконанням Горила. Напевно, всі глядачі гіпершоу упевнені, що за цією маскою ховається співачка Джамала. Її голос неможливо не впізнати. Хоча у соцмережах пишуть, що це може бути і Гайтана.

Горила у шостому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Реклама

Далі у шостому випуску шоу-детектива "Маска" виступив Джміль. Думки щодо цього персонажа у Олега Винника, NK, DZIDZIO та Олі Полякової розійшлися, а ось Андрій Данилко сказав, що знає, хто ховається в костюмі Джмеля, але нікому не каже.

Джміль у шостому випуску гіпершоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Зірковим детективам та глядачам студії довелося обирати між Горилою та Джмелем. За підсумками голосування у зоні ризику опинився останній.

Реклама

Другу частину шоу "Маска" відкрив Мухомор ліричним треком. Андрій Данилко знову заявив, що знає хто це, але з колегами вирішив не ділитися. Тим часом NK та Полякова вважають, що Мухомором може бути Позитив чи Діма Коляденко.

Мухомор у шостому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Хто ж такий Тигр – детективи "Маски" сперечаються вже не перший випуск. Їхні версії: Іво Бобул, Фагот, Тарас Цимбалюк, Єгор Крутоголов, а ще Сергій Бабкін.

Виступ Тигра на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Загадковий Скандал засипав зіркових детективів підказками і ще більше їх заплутав. Хоча DZIDZIO упевнений – це Слава Камінська. Оля Полякова думає, що за маскою Скандала ховається MARUV.

Скандал у новому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Настав час другого голосування, яке визначило ще одного претендента на виліт із шоу. Не пощастило Скандалу і цей герой приєднався до Джмеля для фінального, третього голосування У ньому беруть участь лише глядачі шоу "Маска".

Джміль та Скандал стали претендентами на виліт у 6 випуску "Маски"

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Так, цієї суботи, другий сезон проекту "Маска" на телеканалі "Україна" залишив Джміль. Хто був у цій масці - дізнайтеся тут.

Дивіться найзагадковіше та найзірковіше шоу "Маска" по суботах, о 21:00, на телеканалі "Україна".

Ще новини на тему: