Полякова вирішила познущатися з Каменських: "Хочу, щоб вона зірвалася"

Дивіться новий випуск гіпершоу "Маска" сьогодні о 21:00 на телеканалі "Україна". Буде дуже цікаво!

Оля Полякова в новому випуску "Маски" підколить NK / Фото: телеканал "Україна"

Цього вечора на сцені улюбленого шоу-детектива зійдуться всі вісім найсильніших учасників сезону. Для особливого ефіру "Маски" зірковий детектив Оля Полякова, яка нещодавно назвала своїх фаворитів на проєкті, обрала не менш оригінальний образ, вкотре вразивши всіх кардинальною зміною іміджу.

Які тільки метаморфози вже не демонструвала Оля Полякова у гіпершоу "Маска". Співачка неодноразово зізнавалася, що любить цей проєкт, зокрема за можливість перевтілюватися і щоразу бути зовсім іншою.

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Так буде і в цьому ефірі – зірковий детектив постане з блакитним волоссям та яскраво-синіми лінзами, як справжня героїня казки.

Я сьогодні зефірка, солодка маршмелоу. Це я спеціально, бо знаю, що Настя Каменських на дієті, хочу, щоб вона зірвалась, – пожартувала Оля Полякова за лаштунками грандіозного шоу телеканалу "Україна".

Оля Полякова у новому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Ніжно-рожеву невагому сукню зірка доповнила надзвичайно стильним взуттям у тон з різноманітними камінцями. Такі ж мерехтливі аксесуари прикрашають і її зачіску, створюючи справді ляльковий образ.

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Нагадаємо, Оля Полякова разом із своїми колегами зірковими детективами NK | Настей Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO розгадує знаменитостей під масками у масштабному проекті "Маска".

Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" сьогодні, 4 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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