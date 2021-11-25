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Порося змусило почервоніти Олю Полякову на шоу

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 21:57
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У п'ятому випуску суперпопулярного шоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на каналі "Україна", Оля Полякова переплутала свої пісні
Оля Полякова впевнена, що у костюмі Порося – дівчинка
Оля Полякова впевнена, що у костюмі Порося – дівчинка / Фото: пресслужба

Миле Порося, яке, як вже відомо, ангел-охоронець одного з зіркових детективів проекту "Маска", у п'ятому випуску улюбленого шоу мільйонів вражало глядачів. Спочатку герой вирішив розповісти цікаві факти про себе, які ще більше заплутали експертів, після чого почав виконувати підготовлену пісню.

Це моя пісня! "Королева ночі, – зраділа Оля Полякова та підвелася зі свого крісла зіркового детектива. – Ой, це "Секундочка"!

Оля Полякова на шоу "Маска" не дізналася про власну пісню
Оля Полякова на шоу "Маска" не дізналася про власну пісню / Фото: пресслужба

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Колега співачки, Андрій Данилко одразу розпочав насміхатися з артистки:

Тож "Королева ночі" чи "Секундочка"? Дивіться, вона не знає своїх пісень! – звернувся Данилко до Полякової.

Проте сама артистка не звернула уваги на оцінку колеги та вирушила на сцену танцювати біля учасника.

Я колись побачила, що на сцені висять сардельки, подумала, що цей номер про мене. А коли почула свою пісню, зрозуміла, що має допомогти Поросеві. Тепер я знаю, що під маскою дівчинка, – прокоментувала Полякова на сцені масштабного шоу каналу "Україна".

А чи має рацію артистка і хто справді сховався під загадковим костюмом, глядачі дізнаються в нових випусках суперпопулярного шоу "Маска".

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Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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