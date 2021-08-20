Українські зірки влаштують яскравий перформанс на березі Дніпра: коротко про закулісся шоу "З Днем народження, Україно!"

Як проходили зйомки масштабного концерту, чому доля шоу виявилася під загрозою і які сюрпризи приготували зірки глядачам – артисти розкривають секрети святкового ефіру.
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За словами креативного продюсера каналу "Україна" Владислава Філімонова, цей концерт можна без перебільшення назвати найскладнішою постановкою каналу:
- виявилося, що не так просто встановити величезну конструкцію сцени на пісок, адже зйомки проходили на березі Дніпра.
- напередодні стояла неймовірна спека, при +35 градусів техніці дуже складно працювати.
- 19 липня – день зйомок – запам'ятається киянам небувалим ураганом.
Владислав Філімонов пояснює, що команда була готова працювати в дощ, але була абсолютно не готова до такого вітру:
Половину світлових приладів залило так, що їх включати було небезпечно. А все звукове обладнання – весь вузол, який забезпечував звуком усю знімальну групу – було зруйновано. Але ми і не думали скасовувати зйомки. Наші підрядники і всі ми кинули всі сили на пошуки нового обладнання.
В результаті його збирали по всьому Києву, а привести і встановити все обладнання встигли в останній момент.
Частина артистів співатимуть свої хіти, а деякі виконають композиції своїх колег, але презентують їх в абсолютно новому прочитанні. Наприклад, співачка Анастасія Приходько виконає всім відомий хіт Ірини Білик "Так просто". Сама Ірина Білик, крім своєї пісні "Любов отрута", також заспіває трек "Океанами стали" з репертуару ALEKSEEV. А от ALEKSEEV презентує композицію "Зіронька" Олександра Пономарьова.
Порадує глядачів новою версією композиції Гайтани "Два вікна" Артем Пивоваров, але в виступі глядачі почують і ноти його суперхіта "Дежавю", який підірвав всі українські чарти:
Це буде такий собі римейк, обіцяю – дуже цікавий. Пам'ятаю, в юнацькі роки я співав на конкурсах пісні Гайтани. Вона, на мій погляд, – один з найбільш фірмових музикантів нашої країни. Її голос, манера виконання дуже надихали мене.
Переможниця "Євробачення" Руслана в святковому шоу каналу "Україна" виконає свій хіт "Дикі танці". А легендарна група "ВВ" виступить з однією з найпопулярніших українських пісень "День народження". Виявляється, створюючи цей хіт, його автори вкладали в нього дещо інший сенс, ніж зараз звикли вважати, розповів Олег Скрипка:
Коли ми з "ВВ" писали цю пісню, то заміслювалі, что це народження відчуттів, кохання. Альо так сталося, что ми граємо ее на усіх визначний датах – Днями народження, ювілеях и тепер, что дуже відповідально – на ювілеї Нашої неньки України.
Популярна співачка, капітан зіркової "сотні" нового вокального проекту "Співають всі!" Наталя Могилевська виконає свої хіти "Я завелася" і "Відірватісь від землі", суперстар NK | Настя Каменських порадує шанувальників неймовірно чуттєвої піснею "Обіцяю", всенародна улюблениця VERKA SERDUCHKA запалить під композиції "Гуляночка", "Make It Rain Champagne" і "Dancing Lasha Tumbai".
Олег Винник заспіває свою легендарну "Вовчиця" та хіт Христини Соловій "Тримай". І яке ж свято без виступу Олі Полякової , Яка своєю енергією і драйвом заряджає всіх навколо.
Також в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" побачать вражаючі виступи таких зірок, як:
- MONATIK,
- Макса Барських,
- TAYANNA,
- Павла Зіброва,
- Олі Цибульської,
- SLAVA KAMINSKA,
- Арсена Мірзояна,
- Lida Lee,
- груп DZIDZIO,
- KAZKA,
- "Беz обмеження",
- Go A,
- KADNAY.
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