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"Просувають своїх": не всі глядачі залишилися задоволені фіналом Танців з зірками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 09:14
В закладинки
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Учора ввечері відбувся суперфінал танцювального проекту, переможцями якого стали пара Артур Логай та Анна Кареліна
Реакція Мережі на перемогу Артура Логая у "Танцях з зірками"
Реакція Мережі на перемогу Артура Логая у "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Друге місце дісталося Ользі Харлан та Дмитру Дікусару, а бронзове місце посіли Костянтин Войтенко та його партнерка Роксоляна Маланчук.

Ми докладно розповідали, як пройшов 13-й ефір шоу, а також днем раніше ми писали, які дві маски розсекретили у шостому випуску шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна".

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У соцмережах вітають пару-переможця, багато глядачів упевнені, що пере місце Артура Логая та Анни Кареліної – заслужене. Вони завжди отримувала високі бали від суддів, їх завжди хвалили.

Анна Кареліна та Артур Логай у фіналі "Танців з зірками" / Фото: YouTube

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Проте не всі задоволені результатами суперфіналу "Танців з зірками". Користувачі Мережі вважають, що кубок мав дістатись іншому актору – Костянтину Войтенку.

  • "Перемога була Кості Войтенка. Цей сезон один смуток"
  • "Взагалі не згоден"
  • "Жах"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

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А комусь було відомо наперед, що переможе Артур. Більше того, глядачі впевнені, що перемога була спланована:

  • "Ні, за натяками було зрозуміло, що він виграє, але зараз більш видно, що все домовлено наперед"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Та все ж багато хто, як ми вже зазначили вище, раді такому фіналу і вважають Артура та Анну заслуженими переможцями:

  • "Найбільш не зірковий сезон шоу, але точно найсильніший з останніх (конкурентний, без явного фаворита). І всі три пари-фіналісти – гідні, та перемогла найкраща пара, саме пара. Чесно".

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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