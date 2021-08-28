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П'ятим суддею другого сезону шоу Маска став Андрій Данилко

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 серпня, 12:36
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Телеканал "Україна" переступив до зйомок другого сезону гіпершоу "Маска" і зовсім скоро на екрани повернуться наші улюблені зіркові судді і нові персонажі
Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска"
Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

У це складно повірити, та Андрій Данилко до останнього моменту був не впевнений, що стане знову детективом шоу "Маска" у другому сезоні.

Я настільки зайнятий, що хотів відмовитися. Думав, що займуся своїми справами, приготую для глядачів щось нове. Правда – у мене були зовсім інші плани, – заявив Андрій Данилко.

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Та коли йому показали малюнки дітей, які по-справжньому полюбили цей проєкт, він просто не зміг встояти.

Я був вражений, побачивши ці ескізи. Розумієте, зараз на телебаченні взагалі немає цікавого дитячого контенту. А наше шоу припало дітворі до душі, їм так сподобалося розглядати і вгадувати ці веселі маски... Загалом, діти з таким трепетом малювали ці ескізи, що я вирішив – сідай, Андрійку, в "Маску" і відгадуй, – додав артист.

У новому сезоні масштабного проекту телеканалу "Україна" ми побачимо зіркових детективів у тому ж складі, який так полюбився українським глядачам: NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO і Андрій Данилко.

Судді другого сезону гіпершоу "Маска"
Судді другого сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, у другому сезоні грандіозного проекту "Маска" глядачі познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Одним з них став таємничий персонаж Скандал. Шанувальники шоу вже назвали безліч варіантів, хто із зірок може ховатися в цьому образі. Ведучим масштабного проекту залишиться Володимир Остапчук.

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Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук
Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нагадаємо, український проєкт "Маска" – це адаптація всесвітньо відомого формату The Masked Singer компанії Fremantle, який виходить в 40 країнах світу.

Учасниками музичного шоу-детектива стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, провідні та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі.

Дивіться репортаж з презентації проектів телеканалу "Україна":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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