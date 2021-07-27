Расистський скандал на Дизель шоу: реакція зірок, соцмереж і що взагалі сталося – коротко

У новому випуску гумористичного шоу показали сцену з чорношкірим актором. Після цього український блогер записав відео, в якому звинуватив "Дизель шоу" в расизмі. Його підтримали Джамала й alyona alyona

Скандал на "Дизель шоу": гумористичне шоу звинуватили в расизмі / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/vazzzovsky

У чому скандал

- Я, наскільки розумію, Тарас не тільки папуас, але ще й... - Про що ви, з Тараса вже буде. Акцент робитимемо на його синів.

Так в "Дизель шоу" обіграли сцену про Тараса Бульбу і Netflix – на роль головного героя в екранізації хочуть взяти темношкірого актора.

У найкращих традиціях СНГшного гумору коміки відпускають расистські та гомофобні жарти, висміюють нові стандарти і толерантність стрімінгової платформи.

Український блогер і переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Вемуна пару днів тому опублікував у своєму Instagram-профілі ролик з номером і прокоментував його.

Ось це відео:

Блогер розповів, що на початку цього року "Дизель шоу" запропонували йому та його сестрі взяти участь у шоу. Віктор отримав сценарій під назвою "Тарас-папуас"... У номері він так і не знявся, але творці "Дизель шоу" знайшли іншого актора.

Реакція Мережі та зірок

На відео Vazzzovsky відреагували по-різному. Деякі користувачі соцмережі в коментарях не підтримують його точку зору і пишуть "Навіщо паритися на цьому, все і так розуміють, що це все в форматі жарту".

Скріншот: instagram.com/stories/vazzzovsky

Однак блогер знайшов підтримку серед багатьох фоловерів, а також представників шоу-бізнесу. Зокрема на проблему звернули увагу alyona alyona, Jamala і KAZKA, які висловили неповагу до "Дизель шоу" у себе в сторіс.

Скіншот: instagram.com/stories/alyona.alyona.official

Я щиро вважаю, що телебачення не має пропагувати расизм в Україні і темношкірі люди в Україні мають почуватися спокійно, – прокоментувала alyona alyona скандал.



Співачка Джамала написала в сторіс, що їй бракує слів.

Скріншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Не може підібрати слів і вокалістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

Саме так буває в нашій країні в 2021 році. "Дизель шоу" у мене немає слів, – написала вона в Instagram.

Скріншот: instagram.com/stories/kazka.band

"Позорняк"

"Бро, це не гумор, це стьоб і приниження. Це не смішно. Правильно все кажеш"

"Як взагалі цю гидоту пропускають на ТБ. У них в редакторах пакет сидить? Можете використовувати мій коммент як дизлайк говнодизелю"

Скріншот: instagram.com/vazzzovsky/

Раніше ми писали, що шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на "Євро-2020".

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