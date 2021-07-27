Расистський скандал на Дизель шоу: реакція зірок, соцмереж і що взагалі сталося – коротко

У чому скандал
- Я, наскільки розумію, Тарас не тільки папуас, але ще й...
- Про що ви, з Тараса вже буде. Акцент робитимемо на його синів.
Так в "Дизель шоу" обіграли сцену про Тараса Бульбу і Netflix – на роль головного героя в екранізації хочуть взяти темношкірого актора.
У найкращих традиціях СНГшного гумору коміки відпускають расистські та гомофобні жарти, висміюють нові стандарти і толерантність стрімінгової платформи.
Український блогер і переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Вемуна пару днів тому опублікував у своєму Instagram-профілі ролик з номером і прокоментував його.
Ось це відео:
Блогер розповів, що на початку цього року "Дизель шоу" запропонували йому та його сестрі взяти участь у шоу. Віктор отримав сценарій під назвою "Тарас-папуас"... У номері він так і не знявся, але творці "Дизель шоу" знайшли іншого актора.
Реакція Мережі та зірок
На відео Vazzzovsky відреагували по-різному. Деякі користувачі соцмережі в коментарях не підтримують його точку зору і пишуть "Навіщо паритися на цьому, все і так розуміють, що це все в форматі жарту".
Однак блогер знайшов підтримку серед багатьох фоловерів, а також представників шоу-бізнесу. Зокрема на проблему звернули увагу alyona alyona, Jamala і KAZKA, які висловили неповагу до "Дизель шоу" у себе в сторіс.
Я щиро вважаю, що телебачення не має пропагувати расизм в Україні і темношкірі люди в Україні мають почуватися спокійно, – прокоментувала alyona alyona скандал.
Співачка Джамала написала в сторіс, що їй бракує слів.
Не може підібрати слів і вокалістка групи KAZKA Олександра Зарицька.
Саме так буває в нашій країні в 2021 році. "Дизель шоу" у мене немає слів, – написала вона в Instagram.
- "Позорняк"
- "Бро, це не гумор, це стьоб і приниження. Це не смішно. Правильно все кажеш"
- "Як взагалі цю гидоту пропускають на ТБ. У них в редакторах пакет сидить? Можете використовувати мій коммент як дизлайк говнодизелю"
Раніше ми писали, що шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на "Євро-2020".
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