Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові

Трагедія з Болдвіном

Євробачення 2022

Трек Wellboy

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Роман Свечкоренко про свій виліт із Холостячки: "Всередині непереборне відчуття несправедливості"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
23 жовтня, 18:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У новому випуску романтичного реаліті Злата Огнєвіч відправила додому відразу трьох учасників. Виявилося, що Роман все ще офіційно не розлучений
Роман Свечкоренко висловився про свій виліт з "Холостячки-2"
Роман Свечкоренко висловився про свій виліт з "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/holostyakstb

У шостому випуску шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч відправила додому відразу кілька чоловіків, що стало несподіванкою для всіх учасників шоу. Серед них був Роман Свечкоренко, який ще не розлучений зі своєю дружиною, хоча розвйшлися вони давно.

Нагадаємо, що сьогодні, о 21:00, на телеканалі "Україна" стартує другий сезон гіпершоу "Маска". У першому випуску глядачам покажуть сім нових персонажів.

Реклама

Злата поставила Роману умова: він повинен завершити розлучення і тоді зможе повернутися на проєкт в будь-який момент.

Реклама

В Instagram-профілі Свечкоренко висловився про свою долю на "Холостячці-2". Все, що відбулося, він називає несправедливістю:

Ну ось і все... У мене всередині просто непереборне відчуття несправедливості по відношенню до мене, і до ситуації яка сталася, – написав Роман.

Реклама

Екс-учасник "Холостячки-2" також пояснив, чому так відреагував на випробування поліграфом. Роман підкреслив, що йому було неприємно і зовсім не хотілося говорити про свої минулі стосунки на всю країну.

Чи можу я нервувати і бути незадоволеним, коли нахабно втручаються в мої кордони? Поліграф був зайвим! Я відповідав на запитання, які мені ніколи не ставила Злата! Навіщо, якщо їх можна задати прямо мені і я на них відповім, – написав у соцмережі Роман Свечкоренко.

Роману не сподобалося, що він не міг відмовитися від поліграфа, а це, на його думку, абсолютно не чесно. Так чи інакше, він покинув "Холостячку-2".

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти