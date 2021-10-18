Танець без партнера, сварки з журі і травми: найцікавіше про сьомий ефірі Танців з зірками

Новий вечір на паркеті був присвячений хітам українських зірок, які прийшли на шоу допомогти учасникам. До речі, в цьому випуску відразу дві пари покинули проєкт

Як пройшов сьомий ефір шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Євгенія Власова цієї неділі танцювала з іншим партнером, тому що Макс Леонов в четвер потрапив у ДТП. На щастя, він в порядку, та підготуватися до сьомого ефіру все ж не зміг.

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Так, відкрили сьомий ефір танців Стас Горуна і Даніелла Преап. Пара виконала танго під хіт "Євробачення-2021" SHUM групи Go_A. Перша оцінка вечора – 30 балів.

Меловін і Ліза Русіна запросили на ефір Артема Пивоварова. Під пісню "Собирай меня" пара танцювала румбу, яку судді похвалили і оцінили в 30 балів.

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Джамала і Антон Нестерко танцювали хіп-хоп під музичний супровід від alyona alyona. Джа ледь не посварилася з Владом Ямою через зауваження, а в сумі у пари 29 балів.

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Контемпорарі Діма Каднай і Аліна Лі вирішили танцювати під пісню "Спи собі сама" Скрябіна. Саме ця композиція свого часу для Кадная стала провідником у шоу-бізнес. У пари вже традиційно високий бал від журі – 36.

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков в сьомому ефірі вийшли на паркет під пісню "Без неї ніяк" групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Макс Чмерковський зазначив, що Саша розвивається як танцівниця. 33 бали – сьогоднішня оцінка пари.

Артур Логай і Анна Кареліна запросили на паркет Христину Соловій і KALUSH, які виконали композицію "Таксі". Артур Логай присвятив виступ своїй дружини Євгенії. В 35 балів зіркове журі оцінило танець пари.

Євгенія Власова сьогодні танцювала з Олександром Прохоровим. Для пари на проєкті заспівала Ірина Білик. Оцінка Євгенії та Олександра – 32 бали.

Контемп Костянтин Войтенко виконав без своєї партнерки Роксоляни Маланчук під акомпанемент Сергія Бабкіна. Соло актора похвалили всі без винятку судді "танців". Костянтин заробив 38 балів.

Далі на паркет вийшли Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Під час минулого ефіру Ольга травмувала ноги і їй довелося звернутися до медиків. Олімпійській чемпіонці надали допомогу і вона повернулася до репетицій.

Музичним супроводом Ольги та Дмитра в цьому ефірі була група С.К.А.Й. У 33 бали оцінили фокстрот пари і це був останній танець вечора.

Далі на "Танцях з зірками" зупинили голосування і почалося шоу результатів. У сьомому ефірі проєкт покинули дві пари, а які саме, ми розповіли тут.

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