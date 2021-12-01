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Найбрутальніший учасник Холостячки Юрій Рудий: Мені Злата з самого початку не була цікавою

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
1 грудня, 15:18
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Вже незабаром ми дізнаємося, хто стане переможцем шоу "Холостячка-2". А поки давайте згадаємо найяскравіших учасників проєкту, а конкретніше – Юрія Рудого, який залишив шоу після першої церемонії троянд
Юрій Рудий зізнався, що йому не цікава Злата Огневич, але він поважає її як людину
Юрій Рудий зізнався, що йому не цікава Злата Огневич, але він поважає її як людину / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, facebook.com/yuriy.rudy.9

"Сьогодні" зв'язалися з Юрієм Рудим, щоб розпитати у нього про життя після короткої, але такої яскравої участі у шоу "Холсотячка-2". Юрія вважають одним із найбрутальніших та найскандальніших учасників проєкту, адже після того, як чоловік пішов з шо, він заявив, що через монтаж перед телеглядачами він став зовсім не таким, яким є в житті.

Повне інтерв'ю з Юрієм зовсім скоро вийде на нашому сайті, а поки що пропонуємо дізнатися, як кінопродюсер і сценарист ставиться до Злати Огнєвіч і чи стежить він за її життям у соцмережах.

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Ні, мені ця дівчина спочатку не була цікава, але як до людини, яка сама багато чого досягла, я відношуся до неї з глибокою повагою. Було кілька незначних повідомлень у соцмережах і на цьому все, – розповідає нам Юрій.

Юрій Рудий не стежить за Златою Огнєвіч у соцмережах
Юрій Рудий не стежить за Златою Огнєвіч у соцмережах / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

За словами Рудого, він не стежить не лише за Златою, а й не цікавиться іншими відомими особистостями або блогерам у соціальних мережах – якщо тільки, звичайно, вони не знайомі особисто.

У мене є близькі мені люди, про яких я можу подбати, а якісь чужі мені люди, які надають публічності кожному своєму "пуку", у мене абсолютно не викликають інтересу, – заявляє Юрій в інтерв'ю "Сьогодні".

Кого ж вибере Злата Огнєвіч? Поки що ніхто не знає. Так само всі гадають, хто ховається за масками неймовірних персонажів у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". До речі, дізнайтесь, хто є фаворитом Олі Поялкової у шоу "Маска".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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