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Секс шість разів на тиждень та пінна вечірка: коротко про сьомий випуск шоу Холостячка-2

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
30 жовтня, 01:10
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Для Злата Огнєвіч під час восьмого ефіру шоу "Холостячка-2" разом із чоловіками влаштували опитування – вони відповідали на запитання, які стосуються спільного побуту, звичок та уподобань
Скільки разів на тиждень Злата Огнєвіч хоче займатися сексом
Скільки разів на тиждень Злата Огнєвіч хоче займатися сексом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сьомий випуск шоу "Холостячка" розпочався з того, що Злата та всі учасники приїхали до сонячної Одеси. Головна фішка цього тижня – усі учасники жили в одному будинку із Златою. Зазвичай чоловіки живуть разом, а Огнєвіч лише приїжджає до них на побачення та церемонії троянд. Але цього разу все було інакше.

У цьому матеріалі ми коротко розповіли, з ким Злата була на побаченнях, з ким цілувалася та які цікаві зізнання робила у новому епізоді шоу.

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До речі, раніше ми розповідали, як пройшов перший випуск гіпершоу "Маска".

Тест на сумісність

Як тільки чоловіки та Злата розмістилися в будинку, ведучий шоу "Холостячка-2" Григорій Решетник провів для учасників та Холостячки своєрідне опитування з конкурсом. Чоловіки та Злата чесно мали відповідати на запитання про побут. За кожен збіг відповідей чоловіка з відповідями Злати він отримував бали.

Найбільше збігів було у Романа Васильєва – він виграв і отримав кімнату поруч із Златою, решта учасників оселилися на верхньому поверсі будинку.

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Фото: скріншот відео

Запитання були різні: якого собаку завести, спати з кондиціонером або без і так далі. Але найбільш пікантний – скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом. За словами Злати, вона вирішила полоскотати нерви чоловікам і написала: 6-7 разів, тоді як учасники написали 3.

Мені приємно було спостерігати за їхньою реакцією. Але, звісно, все залежить від обставин та душевного стану, – коментує Злата.

Тарапата вкрав Злату

Схоже, що Максу Тарапаті подобається Злата Огнєвіч більше, ніж іншим учасникам. Чоловік постійно вигадує різні сюрпризи і добре піклується про побачення.

На цей раз він вирішив "вкрасти" Огнєвіч і зустріти разом захід сонця на березі моря. Побачення вийшло чудовим, і Злата подарувала Максу поцілунок.

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Фото: скріншот відео

Коні на хвилях

Роман влаштував Златі романтичне побачення з кіньми, але все пішло не за планом. Виявилось, що колись Злата знімалася у кліпі верхи на коні. Огнєвіч упала з тварини і з того часу боїться кататися на конях.

Фото: скріншот відео

Сніданок у ліжко

Макс настільки хотів зробити Златі приємно (і, звичайно, сподобатися їй), що він підвівся раніше за всіх і приготував Холостячці сніданок у ліжко.

Фото: скріншот відео

На десерт були поцілунки!

Фото: скріншот відео

Решта чоловіків теж хотіла здивувати Злату і приготувати їй сніданок, але запізнилися і дуже здивувалися, що їх випередив Макс.

Фото: скріншот відео

Олег "заглох"

У цьому випуску у Злати було подвійне побачення – із Дмитром та Олегом. І якщо з першим у Огнєвіч все склалося чудово, то другому довелося понервувати.

Тріо зайнялося віндсерфігом. У Злати та Дмитра вийшло з першого разу, а ось Олег увесь час падав у воду.

Фото: скріншот відео

Дімі вдалося більше часу провести зі Златою – пара обговорювала особисті теми та навіть цілувалася. Після віндсерфінгу вони вирішили покататися на скутерах.

Фото: скріншот відео

Діма та Злата знову попливли далеко, а ось Олег "заглох" посеред моря – мотор скутера ніяк не хотів заводитися.

Фото: скріншот відео

Поки Олег чекав на допомогу, Злата та Діма, не помітивши, що він "застряг", вирушили на пляж. Там вони мило спілкувалися та цілувалися.

Невдовзі Олег приєднався до пари – чоловік був дуже засмучений і був незадоволений тим, що Дмитро не допоміг йому зі скутером.

Фото: скріншот відео

Пінна вечірка

У фіналі випуску Злата вирішила влаштувати з чоловіками пінну вечірку, яка пізніше перетекла до церемонії троянд. Хто ж покинув проєкт – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Фото: скріншот відео

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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