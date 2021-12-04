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Мережа збентежена вибором Злати Огнєвіч у фіналі Холостячки-2: Найбільше розчарування вечора

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 грудня, 10:27
В закладинки
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Усім вже відомо, що у фіналі "Холостячки-2" переміг Андрій Задворний. Саме з ним Злата хоче надалі будувати стосунки і, можливо, створити сім'ю. Втім, глядачі по-різному відреагували на вибір співачки
Глядачі обурені через фінал реаліті "Холостяка-2".
Глядачі обурені через фінал реаліті "Холостяка-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

У фіналі романтичного реаліті "Холостячка" добитись серця Злати Огнєвіч намагались троє чоловіків – Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Але співачка вирішила, що хоче розвивати стосунки з Андрієм – саме він став обранцем дівчини.

Якщо ви раптом пропустили 12 випуск "Холостячки", то ми вам пропонуємо дізнатись найцікавіші моменти останнього епізоду цього проєкту у матеріалі.

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Вибір Злати Огнєвіч викликав справжній фурор в Мережі – глядачі шоковані та навіть розчарованні. Адже вони були впевнені, що головна героїня обере...Діму Шевченка.

Ми переглянули коментарі під дописами у Instagram-акаунтах Злати, Андрія, а також на офіційній сторінці реаліті. Зазначимо, чимало прихильників висловлюють невдоволення. Фоловери вважають, що Огнєвіч зробила велику помилку у фіналі.

Фанати шоковані вибором Злати Огнєвіч у фіналі проєкту.
Фанати шоковані вибором Злати Огнєвіч у фіналі проєкту. / Фото: пресс-служба СТБ

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Деякі ж шанувальників проєкту не вірять у щирість почуттів пари. Однак були і ті, які радіють за Злату та Андрія і бажають їм щастя.

Сторінка шоу "Холостячка":

У Злати та Андрія були найекстремальніші побачення на проєкті.
У Злати та Андрія були найекстремальніші побачення на проєкті. / Фото: Скріншот з YouTube

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  • Шкодую, що дивилась цей сезон. Це прям розчарування. Тепер не здивована, чому в Злати не складаються стосунки, якщо вона таких вибирає.
  • Ще не бачила такого цирку. Ну й дура. Діма правильно зробив, що пішов не попрощавшись.
  • Це фіаско.
  • Самого стрьомного гуся вибрала.
  • Добре, що Андрія обрала, вона не гідна Діми.
  • Розходимося. Просто розбила Дімі серце.
  • Вона вибирала серцем? Їм самим не смішно? Де там хімія між Андрієм та нею? Дешева гра. Стоп, знято. Гарно відіграли, оплески. Розходимося.
  • Це серйозно? Де в жінки логіка?
  • Це пі***ц! Вже друга холостячка обирає клоуна!
Фото: скріншот instagram/holostyakstb
Фото: скріншот instagram/holostyakstb

Сторінка Андрія Задворного:

Злата Огнєвич обрала у фіналі Андрія Задворного.
Злата Огнєвич обрала у фіналі Андрія Задворного. / Фото: пресс-служба СТБ

  • Схоже на маячню.
  • Розчарування.
  • Злато, ти ще ніколи так не помилялася.
  • Вітаю дорогий друже! А погані коменти завжди будуть.
  • Це дуже неочікувано.
  • Дякувати Богу, я на це і сподівалася.
  • Дуже несподівано. Вітаю вас.
  • Вітаю! Це несподівано, але дуже круто.
Фото: скріншот instagram/zadvornyi_andrii

Сторінка Злати Огнєвіч:

Андрій Задворний і Злата Огнєвіч.
Андрій Задворний і Злата Огнєвіч. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

  • Жахливий вибір.
  • Чомусь цієї любові раніше ніхто не помітив.
  • Злато, як же так? Дмитро топчик за всіма позиціями.
  • Найбільше розчарування вечора. Дуже шкода. Ваші очі говорили інше.
  • Зовсім не щира та не справжня. Дуже сумно.
  • Думаю, він вас розчарує.
  • Це жах! Вибрати того, кому все одно! Хто весь проєкт тільки те й робив, щоб його вигнали!? Ну як!? В голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки жартував і принижував. Шок! Йому навіть на своїх батьків все одно! Розчарування!
Фото: скріншот instagram/zlata.ognevich

Як би там не було і які б коментарі шанувальники не писали, але Злата зробили свій вибір на користь Андрія. На проєкті у них склалася красива lovestories, а які у них стосунки після реаліті – ми вже дізнаємось 10 грудня на пост-шоу.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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