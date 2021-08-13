Шоу "Маска" повертається: яким буде перший герой другого сезону (фото)

Телеканал "Україна" працює над другим сезоном грандіозного шоу. Під час презентації осіннього сезону телеканалу творча група представила першого персонажа "Маски", який отримав ім'я Скандал

Канал «Україна» показав першого героя нового сезону гіпершоу «Маска» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Художник по костюмах Назар Дідик розповів про створення унікальної маски і дав кілька підказок, хто може перебувати всередині костюма.

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Тендітна і витончена маска, зроблена зі шматочків дзеркал, відразу звертає на себе увагу акцентованою червоною стрілкою – що це може означати, розповів один з художників по костюмах проекту – Назар Дідик:

Я подумав і зрозумів, що все скандальне нижче пояса – на це і вказує стрілка. Дзеркала, тому що все життя дзеркально. До того ж скандали люблять висвітлювати в пресі, а її у нас на костюмі багато.

Вишукану спідницю костюма дизайнер прикрасив саме шпальтами газет, на яких ведучий проекту Володимир Остапчук розгледів своє обличчя і впізнав ще одну людину – хто знає, можливо, це і стане першою підказкою про те, хто ховається під маскою Скандалу?

Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук / Фото: телеканал "Україна"

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Продюсери улюбленого проекту мільйонів українців відзначили – зараз йде плідна робота над другим сезоном шоу. Художники по костюмах розробляють унікальні костюми, таємниці яких зовсім скоро почнуть розгадувати глядачі каналу "Україна".

Як повідомлялося раніше, перший сезон грандіозного шоу "Маска" на каналі "Україна" став справжньою сенсацією на українському телебаченні. Щосуботи вся країна збиралася біля екранів, щоб спробувати розгадати головну таємницю проекту – хто ж ховається під дивовижними костюмами. Творці гіпершоу обіцяють – другий сезон "Маски" буде ще більш видовищним і загадковим.

Дивіться репортаж з презентації проектів телеканалу "Україна":

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