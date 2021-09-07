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Дивіться, як виглядає найсексуальніший персонаж гіпершоу Маска – Винова Краля (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 16:36
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Творці найзагадковішого проєкту країни продовжують знайомити нас із новими учасниками другого сезону. На цей раз глядачам показали Винову Кралю
Телеканал «Україна» представив найсексуальнішу маску двох сезонів гіпершоу «Маска»
Телеканал «Україна» представив найсексуальнішу маску двох сезонів гіпершоу «Маска» / Фото: телеканал "Україна"

Серед фантастичних персонажів проекту "Маска" з'явиться суперечлива і загадкова Винова Краля. Їй творці присвоїли звання "найсексуальнішої маски проєкту".

Нагадаємо, що раніше нам показали, як виглядає персонаж Фея.

Вона одна з небагатьох, хто має яскраво виражену жіночу фігуру, – розповідає художниця по костюмах гіпершоу "Маска" Леся Патока. – Винова Краля одягнена в латексний комбінезон. У неї неймовірне взуття, зроблене під замовлення. А ще є корсет з утрируваними боками, створений спеціально під костюм.

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Винова Краля
Винова Краля / Фото: телеканал "Україна"

На шиї у Винової Крали є блискуче руно, яке дизайнери робили власноруч з матеріалів, привезених з Азії.

Плечі героїні покриває шикарна шуба, на пошив якої пішло 20 метрів оксамиту і більше 10 метрів штучного хутра, що імітує соболиний.

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Для створення обличчя Винової Крали Леся Патока звернулася до дизайнерів, які працюють з 3D-технологіями. Результат здивував всіх!

Обличчя маски створювалось на 3D-принтері, та оскільки костюм розробляли раніше, ніж стало відомо, хто знаходитиметься всередині, знімали скан мого обличчя і під нього створювали внутрішню частину голови. Маску ми отримали безлику – в базовому білому кольорі, а вже потім малювали риси обличчя своїми руками. Тобто це абсолютно унікальна маска, зроблена в єдиному екземплярі, – розповіла Леся Патока.

Ще однією особливістю маски стали руки – довгі і витончені пальці героїні відразу звертають на себе увагу. Але для майстрів робота над цією частиною маски стала справжнім викликом:

Руки нашої героїні ми переробляли 5 разів! А все тому що пальці Винової Крали подовжені рівно в два рази. Ми придумали спеціальну технологію, за допомогою якої зірка всередині костюма зможе легко ними ворушити і демонструвати різні жести. Це викликає вау-ефект. В цьому ми вже переконалися! – поділилася Леся Патока.

Телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

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Другий сезон найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" ми побачимо зовсім скоро!

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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