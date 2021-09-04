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Творці Маски показали нового персонажа і він дуже крутий: фото білого Тигра

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 вересня, 16:31
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Зовсім скоро глядачі побачать другий сезон гіпершоу "Маска" з несподіваними учасниками і улюбленим зірковим складом суддів
На шоу "Маска" представили нового персонажа - Тигра
На шоу "Маска" представили нового персонажа - Тигра / Фото: телеканал "Україна"

Сьогодні стало відомо, що одним з учасників другого сезону шоу "Маска" на телеканалі "Україна" стане могутній білий Тигр. Дизайнерка Леся Патока розкрила секрети створення цієї вражаючої маски, а також зізналася, з якими викликами довелося зіткнутися її команді.

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Можна сказати, що Тигр буде заміною Льву, за маскою якого в першому сезоні переховувався Олександр Пономарьов.

Минулого разу у нас був міфічний чорний Лев, а в цьому сезоні – унікальний білий Тигр, який занесений до Червоної книги як вимираючий вид. За нашою легендою, він – капітан міжгалактичного корабля, тому Тигр одягнений у величезний лакований плащ, прикрашений різними нагородами, а на його поясі прикріплені такі елементи, як пісочний годинник і компас, – розповідає Леся Патока.

Білий Тигр – новий персонаж на шоу "Маска"
Білий Тигр – новий персонаж на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

До речі, щоб створити цей дивовижний темно-синій плащ, його довелося перекроювати тричі, через що на одяг героя пішло аж 25 метрів тканини.

Кігті Тигра переробляли теж три рази, а лапи – п'ять. Для дизайнерки було важливо знайти ту форму, яка мала б естетичний вигляд і дозволила герою зручно тримати мікрофон на сцені.

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Але найбільшим викликом для команди Лесі Патоки стало створення неймовірного хутра персонажа:

Коли ми намалювали ескіз Тигра, зрозуміли, що ніколи в житті не знайдемо хутра з таким візерунком. Обдзвонили з десяток грумерів, пояснювали, що нам потрібно, але всі відмовлялися. Тому нам довелося купити машинку для чоловічих стрижок і самим оволодіти технікою грумінгу. Спочатку вистригали хутро, створюючи унікальний візерунок, а потім заповнювали ці проміжки чорною фарбою. Це дуже довга і копітка робота, але результат того вартий.

А от найдовше робили голову тигра, оскільки для неї використовували відразу декілька видів хутра, застосувавши аплікативну техніку. Незвичайні і брови у цього героя – їх створили з різних перук.

Вражає і зріст цього персонажа – Тигр досягає 2,20 метрів. А ще ця маска – найспекотніша з усіх, які довелося створювати Лесі Патоці, адже костюм складається з трьох шарів – поролону, хутра та лакованого плаща.

Нагадаємо, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer. Раніше творці проекту представили двох героїв нового сезону – витончену маску на ім'я Скандал і чарівну Фею з крилами вагою 10 кг.

Чекайте продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Дивіться репортаж з презентації проектів телеканалу "Україна":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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