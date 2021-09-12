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Співають всі: хто пройшов до фіналу шоу в третьому ефірі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 вересня, 11:58
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Зіркові експерти вокального шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" визначили імена двох наступних фіналістів. Цього разу в фінал пройшли дівчата
Хто пройшов у фінал в третьому випуску шоу "Співають всі"
Хто пройшов у фінал в третьому випуску шоу "Співають всі" / Фото: телеканал "Україна"

20-річна Катерина Сєвєрова з міста Вознесенськ Миколаївської області з самого дитинства займається музикою, тому у дівчини ні разу не виникало питання про те, ким вона бачить себе в майбутньому.

Дізнавшись про кастинг телеканалу "Україна", Катя відразу подала заявку і не прогадала. За виконання пісні "Обійми" групи "Океан Ельзи" дівчина отримала від зіркового журі 99 балів, скільки ж балів набрала її конкурентка Софія Артеменко, але таємне голосування з результатом 49 проти 42 відправило Катерину в фінал першою.

Пісню "Обійми" присвятила всім глядачам, які бажають скорішого вирішення непростих подій у нашій країні. Я і подумати не могла, що пройду до фіналу – досі приємно шокована. Відчуття важко передати словами, – поділилася Катерина Сєвєрова за лаштунками шоу "Співають всі!".

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Катерина Сєвєрова / Фото: телеканал "Україна"

13-річної Софії Артеменко зі Сміли знову довелося боротися за місце в фіналі. На цей раз її суперником став 15-річний Ярослав Рогальський з Києва. Але виконання народної пісні "Ой там на горі" Софією підкорило зіркових експертів так, що ті віддали дівчині більшість голосів, і з результатом 90 проти 41-го вона стала другою фіналісткою ефіру.

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Софія Артеменко / Фото: телеканал "Україна"

Софія Артеменко зізнається – співом займається всього 3 роки, а виступ на шоу "Співають всі!" стало її дебютом на великій сцені:

Все вийшло несподівано. Організатори шоу побачили відео з моїми виступами на YouTube-каналі моєї вчительки, і запропонували мені взяти участь в проекті. Я не очікувала такого високого результату! Пісні обирали всією сім'єю і з вчителькою. Вони добре передають характер українського народу: трохи загадковий, але драйвовий.

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А чи вдасться дівчатам підкорити "сотню" зіркових експертів в фіналі шоу, і хто стане їхніми суперниками, глядачі телеканалу "Україна" побачать зовсім скоро.

Дивіться грандіозне шоу "Співають всі!" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна". Також випуски шоу доступні ексклюзивно на OLL.TV!

Про перший випуск шоу "Співають всі!" дізнайтеся у ролику:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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