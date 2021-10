"Співають всі!": хто з учасників пройшов до фіналу і що про них відомо

Досвідчена солістка гурту On i Ona Алена Жигарєва, міська музикантка Наталія Слаква, підлітковий бенд 7teens – і це далеко не всі претенденти на перемогу

Зірковий капітан шоу "Співають всі!" Наталя Могилевська / Фото: пресслужба

Фінал масштабного шоу відбудеться відбудеться вже в цю суботу. Запрошеним суддею буде Олег Винник.

Серед фіналістів "Співають всі!" – 28-річний Валентин Мушинський з Луцька – учасник групи ONE LIGHT INSIDE. Хлопець з дитинства любить музику. На шоу "Співають всі!" потрапив завдяки своєму колезі-гітаристу, який заповнив за нього анкету. Валентин вразив суддів драйвовим виконанням пісні Numb групи Linking Park, яка принесла йому 93 бали.

Поява солістки групи On i Ona Олени Жигарєвої в талант-шоу викликало різні емоції серед учасників зоряної сотні: деякі вважали, що це несправедливо по відношенню до інших конкурсантів, які ще не збирають тисячі людей на своїх концертах, а деякі відзначили, що місце Олени – на стіні поруч з ними. Проте, дівчині вдалося вразити журі своїм вокалом – композиція London Bridge з репертуару Fergie принесла їй 90 балів і місце в фіналі масштабного шоу.

Інший учасник 16-річний Муаяд Абдельрахим з Одеси займається вокалом уже 5 років. Незважаючи на юний вік, співак знає, як позбутися страху і розчинитися в обраній композиції. Він підкорив наймасштабніше в нашій країні журі виконанням пісні "Люди, як кораблі" групи "Скрябін", яка принесла йому максимальні 100 балів.

Ще один фіналіст киянин Вася Демчук пише пісні не тільки для себе, але і на продаж. Хлопець зізнався, що, виходячи на сцену, він не прагне до боротьби, а просто кайфує. Завдяки виконанню хіта Take me to church музиканта Hozier хлопець зміг заробити 97 балів і можливість виступити в фіналі.

З самого дитинства займається музикою 20-річна Катерина Сєвєрова з міста Вознесенськ Миколаївської області. У дівчини ні разу не виникало питання про те, ким вона бачить себе в майбутньому. За зворушливе виконання композиції "Обійми" групи "Океан Ельзи" дівчина отримала від зіркового журі шоу "Співають всі!" 99 балів.

"Цю пісню я присвятила всім глядачам, які бажають якнайшвидшого вирішення непростих подій в нашій країні", – розповіла про свій виступ фіналістка проекту.

З результатом 90 балів за виконання народної пісні "Ой там на горі" в фінал шоу змогла пробитися 13-річна Софія Артеменко зі Сміли. Учасниця зізналася, що співом займається всього 3 роки, а виступ в талант-шоу каналу "Україна" стало її дебютом на великій сцені.

Наталя Слаква з Дніпра – вже знаменитість, але поки серед простих людей. Вона співає і грає на гітарі в електричках і трамваях вже 20 років. Учасниця підкорила наймасштабніше в країні журі проникливим виконанням пісні "Роман" дуету "НеАнгели" і з результатом 100 балів пройшла у фінал проекту.

Підлітковому бенду "7teens" з Івано-Франківська також вдалося розгойдати зоряну сотню. У батлі талановиті діти виконали трек групи Kalush "Зорі", який приніс їм 95 балів і можливість позмагатися за перемогу в шоу.

Яскравий і запальний 39-річний Ескен Зова, який приїхав зі Львова, виконав на великій сцені свою улюблену пісню – Proud Mary з репертуару Тіни Тернер. Цим виступом він змусив встати всіх сто суддів.

Вокальний ансамбль "Liberty" з Рівного для батлу вибрав композицію Hallelujah групи Pentatonix, яка принесла їм 82 бали. Таку ж кількість голосів набрала їх суперниця Марина Левченко, яка в підсумку поступилася місцем хлопцям в фіналі.

"Ми щиро вдячні Марині за такий вчинок. Вона нам дала не тільки місце в фіналі, а й частинку себе. Ми вчимося триматися на сцені і в наступний раз будемо ще більше намагатися вразити суддів і глядачів ", – пообіцяли учасники ансамблю" Liberty ".

Ізраїльтянин Шломо Нізін на шоу "Співають всі!" прилетів спеціально, хоча сам він – одесит в 5 поколінні. Шломо виконує єврейську музику, грає на клавішних інструментах і на гітарі. Зоряні судді чекали, що учасник для свого виступу вибере якусь єврейську пісню, проте Шломо вдалося здивувати журі виконання легендарної композиції Френка Сінатри I love you, baby, яка принесла йому 100 балів.

Для 20-річного Владислава Мелентьєва з Донецька виступ на масштабній сцені каналу "Україна" – перший такий досвід. Зворушливим виконанням пісні Perfect Еда Ширана учасник просто зачарував усіх суддів на стіні і набрав 92 бали.

За перемогу в проекті буде змагатися і 13-річний Єгор Уманець з Одеси. Його неймовірне виконання хіта Creep "групи Radiohead підкорило всіх, і з результатом 99 балів Єгор автоматично пройшов у фінал.

Остання фіналістка проекту – 30-річна ODARA, дружина відомого музиканта і композитора Євгена Хмари. Цікаво, що заявку на шоу за неї подав чоловік. Учасниці вдалося підкорити журі неймовірним вокалом і з результатом 90 балів пробитися у фінал.

Хто з них зможе ще раз вразити зоряну сотню і стане переможцем грандіозного проекту? Дивіться фінал шоу "Співають всі!" в цю суботу, 16 жовтня, о 21:00 на каналі "Україна".

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

