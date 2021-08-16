Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Мадонні - 63!

LOBODA полетіла

Вийшов з коми

Брітні дасть інтерв'ю

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Шоу

Стали відомі імена всіх зіркових суддів шоу "Співають всі!"

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 серпня, 17:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У суботу, 21 серпня, о 21:00 телеканал "Україна" покаже прем'єрний випуск вокального шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now
Стали відомі імена всіх зіркових суддів шоу «Співають всі!»
Стали відомі імена всіх зіркових суддів шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У "сотню" зіркових суддів, капітаном яких є популярна співачка Наталія Могилевська, увійшли Павло Зібров, Тоня Матвієнко, Віктор Бронюк, Наталя Фаліон, Дмитро Каднай, Ауріка Ротару, Євген Хмара і Олена Гребенюк.

Реклама

Наталія Могилевська – капітан
Наталія Могилевська – капітан "сотні" зіркових експертів талант-шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Капітан "сотні" зіркових експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!" співачка Наталія Могилевська впевнена, що це шоу підкорить серця глядачів, адже в ньому зберуться кілька поколінь, яких об'єднає одна мета – нова музика і відкриття талантів:

У нас трапляються суперечки щодо всього: зовнішнього вигляду, кольору шкарпеток, зачіски, слів, які були сказані... Ми розуміємо, що всі музичні фестивалі були придумані для обміну культурами, звичками, манерами, напрацьованими крутими досягненнями. І ось це відбувається тут.

За словами співачки, люди знайомляться і обмінюються енергією на таких шоу і саме так створюються колаборації:

Сьогодні вже разів зо 5 почула: "Наталочко, а давай заспіваємо дуетом". Заради цього це, розумієте?

Соліст групи KADNAY Дмитро Каднай став суддею шоу
Соліст групи KADNAY Дмитро Каднай став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Реклама

Насолоджується спілкуванням зі своїми зірковими колегами і соліст групи KADNAY Дмитро Каднай. Артист зізнається, що атмосфера шоу з першого дня підкорила його, адже тут є все: яскраві декорації, люди, за якими він встиг скучити за період карантину, і талановиті учасники.

Тоня Матвієнко стала суддею шоу
Тоня Матвієнко стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка Тоня Матвієнко, не роздумуючи, погодилася брати участь у шоу "Співають всі!". А потім дізналася, що компанію їй складуть мама і чоловік:

Ми 3 окремі артисти і навіть не відразу дізналися про те, що побачимося на проєкті! Я, наприклад, до кінця не знала, що мама буде тут. Але раніше я їй показувала різні версії цього шоу, і їй сподобалося. Я з нею поділилася, що мені страшно оцінювати людей, і, мабуть, я так робити не буду.

За словами Тоні, її зоряна мама радила говорити тільки хороше і радіти.

Ауріка Ротару стала суддею шоу
Ауріка Ротару стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Реклама

Народна артистка України Ауріка Ротару теж з великим інтересом приєдналася до зоряної "сотні". Співачка обіцяє допомагати початківцям-талантам, які підкорять її глибиною і душевністю виконання композицій, і підтримувати їх.

Павло Зібров став суддею шоу
Павло Зібров став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А от Павло Зібров шукатиме великі таланти і навіть продумав критерії, за якими оцінить кожного учасника:

Навіть не думайте, що я буду постійно натискати на кнопку! З чого б це?! Ми все ж представники старої школи, а це значить, що передовсім шукатимемо голос, талант, мелодійність, почуття ритму і харизму. Але всього може і не бути, головне – харизма, побачу юнака чи дівчину – і просто не зможу не натиснути на кнопку, таке теж можливо.

Олена Гребенюк стала суддею шоу
Олена Гребенюк стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Оперна співачка, солістка Київської опери Олена Гребенюк сподівається знайти на шоу "Співають всі!" артистів з хорошими вокальними даними. Але зазначає: голоси можуть бути різні, тому оцінюватиме конкурсантів комплексно. А основні критерії – харизма, професіоналізм, зовнішність і акторська майстерність.

Реклама

Солістка ансамблю
Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон зізнається – їй непросто судити талановитих виконавців:

Моє завдання – не просто оцінити, а зробити це правильно. Щоб народився ще один харизматичний співак. А ще це справжній адреналін! Особисто для мене. Ви знаєте, так багато різних людей. І час від часу хочеться в такій компанії просто відвести душу.

Віктор Бронюк став суддею шоу
Віктор Бронюк став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Солідарний із зірковою колегою і лідер групи "ТіК" Віктор Бронюк. Музикант не вперше сидітиме в суддівському кріслі й зізнається – це амплуа йому не до душі:

Чесно скажу, судити – це трошки не моє. Тим більше, коли йдеться про творчість – важко знайти критерії правильного оцінювання. Але мене рятує те, що тут ціла "сотня" експертів, тому від мого голосу мало що зміниться. Я ж постараюся бути розсудливим і чесним.

Євген Хмара став суддею шоу
Євген Хмара став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Відомий піаніст і композитор Євген Хмара зазначив, що зоряна "сотня" експертів – це справжня команда професіоналів, кожен з яких має свій професійний погляд і суб'єктивну думку. Але все ж є речі, здатні підкорити всіх: енергія і музична віддача.

У кожному випуску до "сотні" експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!" будуть приєднуватися зіркові гості, імена яких стануть відомі зовсім скоро.

Телеканал
Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Що голосніше звучатиме хор "сотні", то більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу.

У разі якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих відповідно до загального числа зірок, які приєдналися до виступу) і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово за зоряним капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталією Могилевською. Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

Як повідомляли раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році й за короткий час став популярним у глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них:

  • Італія,
  • Франція,
  • Австралія,
  • Нідерланди,
  • Бразилія,
  • Данія,
  • Польща та інші.

Україна стала вісімнадцятою країною, в якій вийде це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Наталія Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Одеський кінофестиваль-2021 стартував
Наталі Портман для Vogue China
Всі обговорюють
LOBODA анонсувала концерт у Києві
Бути в курсі
Цитата дня

Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

Сергій Сосєдов музичний критик
Чому так вважає Сосєдов
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти