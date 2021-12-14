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Стартував нацвідбір на Євробачення 2022. Розповідаємо, як проходитиме кастинг

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 20:47
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Із 14 грудня Суспільне приймає заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення". Адже уже навесні 2022 року відбудеться 66-й міжнародний пісенний конкурс
Суспільне оголосило початок Нацвідбору на "Євробачення-2022".
Суспільне оголосило початок Нацвідбору на "Євробачення-2022". / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Незабаром відбудеться "Дитяче Євробачення", де Україну представлить Олена Усенко. А вже у травні наступного року на глядачів чекає пісенний конкурс, де змагатимуться дорослі виконавці.

Із 14 грудня Суспільне почало приймати заявки на участь у національному відборі на "Євробачення-2022". Відбір складатиметься з двох етапів – всеукраїнського попереднього відбору та фіналу.

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Так, всеукраїнський попередній відбір триватиме з 14 грудня 2021 року до 24 січня 2022 року. Заявки на участь у нацвідборі можна надсилати до 10 січня. Для цього потрібно повністю заповнити анкету, розміщену на сайті www.eurovision.ua.

Список тих, хто потрапив до фіналу нацвідбору оприлюднять не пізніше 24 січня 2022 року.

Фінальний етап відбудеться у лютому 2022 року. Переможця визначать під час прямого ефіру голосуванням журі та глядачів.

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Зазначається, що пісня, яку учасник виконує на конкурсі, має бути оригінальною, створеною без використання інших творів, яка не виходила в реліз або не виконувалася публічно до 1 вересня 2021 року. Трек можуть виконувати будь-якою мовою і він не повинен тривати більше, ніж три хвилини.

Виключні майнові права на пісню у повному обсязі мають належати учаснику з правом передавати їх Суспільному та ЄМС в обсязі, визначеному угодами з учасником та правилами міжнародного конкурсу.

"Євробачення-2022" пройде у Турині (Італія). Півфінали триватимуть 10 та 12 травня, а великий фінал відбудеться на арені PalaOlimpico 14 травня.

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Нагадаємо, що переможцем "Євробачення-2021" став італійський рок-гурт Måneskin, що виконав пісню Zitti E Buoni. Водночас український гурт Go_A увійшов до топ-5 на конкурсі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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