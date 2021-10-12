Дружина Войтенко звинуватила продюсерів Танців з зірками у брехні: Я підігравати не обіцяла

Танцівниця Валентина Войтенко написала пост у себе в Instagram і заявила, що в ефірі танцювального проєкту кажуть неправду про неї

Дружина Костянтина Войтенко розповіла про брехню на проєкті "Танці з зірками" / Фото: Instagram

В ефірі "Танців з зірками" Костянтин Войтенко розповідав, що у них конфлікт з дружиною через його участь в шоу. Валентина образилася, що її не взяли в проєкт в якості танцівниці. Дружина актора спростувала цю інформацію.

Мене злить і дратує, що про мене брешуть в прайм-тайм на національному телебаченні – сценаристи, продюсери шоу "Танці з зірками" і мій чоловік. Мене злить, що я брешу вам вже пів року. А точніше, недоговорюю, – написала Валентина в Instagram .

Валентина Войтенко / Фото: Instagram

Реклама

Дружина Войтенко зазначила, що просила чоловіка не вплутувати її в танцювальний проєкт . Тепер через розказані історії в ефірі глядачі чекають на примирення пари на паркеті шоу.

Відчуття, ніби я повинна підігравати в тому, що придумали і вирішили за мене, і в чому я підігравати не обіцяла. Я не настільки заздрісна і примітивна, щоб ображатися на чоловіка за мою неучасть в шоу. Якби я конкурувала з Костею, я б давно наполягла на постійній няні, помчала б на кастинги, і ставила б в пріоритет кар'єру, – додала дружина актора.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: Instagram

Валентина зазначила, що зараз вони дійсно з Костянтином не живуть разом і в їх стосунках є проблеми. Подружжя з серпня місця відвідують сімейного терапевта.

Реклама

У нас давно було складно в стосунках. Тільки так я усвідомила, що наші стосунки токсичні. У них погано все. Не я одна винна в усьому. І потрібні рішення, – розповіла танцівниця

В результаті сімейної терапії пара поки вирішила пожити окремо.

Мені прикро, боляче і сумно. Тому що я відчуваю почуття до людини, який системно завдає мені болю і погано усвідомлює це. Мені соромно, тому що я сама емоційно незріла людина, інакше б я не потрапила в таку ситуацію, – написала Валентина.

Раніше продюсерів шоу вже підозрювали у брехні. В одному з ефірів Фагот зізнавався, що вони з Ольгою Навроцької намагалися стати батьками , але не змогли через її проблем зі здоров'ям. Сама ж дизайнер заявила, що у неї позиція childfree і вона ніколи до кінця не хотіла мати дітей.