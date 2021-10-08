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Свечкоренко з Холостячки розповів, як його мати застала батька за зрадою і сіла в інвалідне крісло

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
8 жовтня, 23:09
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Психолог, блогер і учасник "Холостяки-2" Роман Свечкоренко тільки у вісім років дізнався, що жив не з рідною матір'ю. В його родині сталася трагедія, яка повністю перевернула його життя
Роман Свечкоренко розповів про сімейну драму
Роман Свечкоренко розповів про сімейну драму / Фото: скриншот

У четвертому випуску "Холостячки" було багато одкровень. Злата Огнєвіч розповіла про трагедію в родині – у співачки помер брат. А один з учасників проєкту, Роман Свечкоренко, вирішив поділитися особистою драмою і розповів, як його рідна мама втратила можливість ходити через нещасний випадок.

Не менш трагічними стали обставини, за яких мати Свечкоренка отримала травму і села в інвалідний візок.

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Роман згадав, як колись його мати запідозрила батька в зрадах. Щоб переконатися в тому, що чоловік її зраджує, жінка, яку батько Романа не пускав в квартиру, залізла на другий поверх подивитися на те, що відбувається через вікно. Однак вона зірвалася і впала, отримавши травму.

Батьки вирішили, що маленький Роман залишиться з батьком і його новою жінкою.

Коли я познайомився з мамою, мені було вісім років. Мені ніколи не говорили, що це рідна мама, потім сам додумався, прочитав у свідоцтві про народження. Не розумію, чому батько мені збрехав, – зі сльозами на очах розповів Роман.

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За словами Романа, зараз він у відмінних стосунках з рідною мамою. Жінка отримала другу освіту, водить машину. Свою мачуху, до слова, Роман називає "мамою".

Вона була людиною який заміняла мені маму, нехай не завжди, як мені хотілося, але вона намагалася, – розповів Свечкоренко.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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